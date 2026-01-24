Delincuentes robaron más de COP 68 millones a un hombre tras retiro bancario en Bucaramanga

Imagen de referencia. La víctima fue robada por cinco hombres que se movilizaban en tres motocicletas. Foto: EMAB

Un hombre fue víctima de hurto bajo la modalidad de fleteo en el barrio San Francisco, en Bucaramanga. El hecho se registró el viernes 23 de enero luego de que la víctima retirara más de COP 68 millones de una sucursal del Banco de Bogotá.

Según la información preliminar, el dinero fue robado por cinco hombres que se movilizaban en tres motocicletas. El ciudadano salió de la entidad financiera y mientras se movilizaba en su vehículo fue interceptado por los hombres que lo rodearon y lo intimidaron con armas de fuego.

Ante las amenazas, la víctima entregó el dinero en su totalidad y los responsables huyeron. Tras el robo, el hombre afectado llamó a la línea de la Policía y llegaron varias patrullas al lugar. Las autoridades activaron un plan candado para capturar a los responsables.

“Realizó una transacción de la suma de 68.440.000 mil de pesos del banco de Bogotá, dinero de su propiedad personal, ubicado en el bulevar Bolívar con 23, donde se movilizaba un vehículo siendo interceptado por tres motocicletas con 5 sujetos vestidos de negro contextura Gruesa, y le hurtan el dinero y emprenden la huida sentido norte sur por la carrera 24”, señala el reporte de las autoridades.

La Policía adelanta las investigaciones para identificar a los responsables e hizo un llamado a la ciudadanía a solicitar acompañamiento policial gratuito al realizar retiros de altas sumas de dinero. En este caso, la víctima presuntamente se habría negado a recibir el acompañamiento.

Un hecho similar ocurrió el pasado 7 de enero en el que la víctima, un comerciante de 28 años, fue despojada de COP 35 millones bajo la misma modalidad y después de retirar el dinero en la misma entidad bancaria del barrio San Francisco.