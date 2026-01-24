Hallaron más de COP 80 millones en billetes falsos en Sabaneta, Antioquia; hay un capturado

Imagen de referencia. Los elementos decomisados incluían billetes falsos, maquinaria y equipos utilizados para su elaboración. Un capturado quedó a disposición de la Fiscalía. Foto: Archivo

En una vivienda del municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, la Policía Metropolitana halló un presunto centro de falsificación de moneda y capturó en flagrancia a un hombre de 48 años.

Según la información preliminar, el procedimiento se realizó luego de una alerta por un supuesto secuestro. Al llegar al lugar, los uniformados descartaron la retención ilegal y encontraron equipos y dinero falso listo para su circulación.

El operativo permitió el hallazgo de un espacio destinado a la elaboración de billetes falsos de pesos colombianos y dólares estadounidenses. En el inmueble encontraron máquinas contadoras de billetes, equipos de luz ultravioleta, transformadores de voltaje, sustancias químicas y prensas manuales.

Las autoridades incautaron 1.300 rectángulos con características similares a billetes en pesos colombianos, que representaba un valor superior a COP 80 millones. Además, fueron encontrados billetes falsos de 100 dólares y un arma de fuego con proveedores y munición.

“1.300 rectángulos con características similares a billetes de 50.000 y 222 similares para billetes de 100.000 en pesos colombianos, para un total de más de ochenta millones, así como 75 de moneda extranjera de 100 dólares, lo que es el equivalente a 7.500 dólares”, confirmó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño.

Según explicó el comandante, los responsables buscaban usar escenarios como compras pequeñas, transporte informal y ventas callejeras para poner en circulación los billetes falsos, aprovechando el alto flujo de turistas que se registra este fin de semana en el Valle de Aburrá, especialmente en Medellín por los tres conciertos de Bad Bunny.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda. Además, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si hay más personas involucradas.

Las autoridades hicieron un llamado a comerciantes y a la ciudadanía para que verifiquen con cuidado el dinero que reciben, especialmente durante eventos masivos y denuncien cualquier situación sospechosa.