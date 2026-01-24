Lo que se sabe del asesinato de Diego Mazabel, reconocido empresario de bodas en Cali

Diego Fernando Mazabel era un reconocido organizador de bodas y eventos sociales en Cali y el Valle. Foto: Redes sociales

Diego Fernando Mazabel, empresario del sector de eventos y reconocido organizador de bodas en Cali, fue asesinado en el barrio El Ingenio en un presunto intento de robo. El crimen ocurrió cuando caminaba por el sector mientras hablaba por teléfono y fue interceptado por un hombre que se movilizaba en una motocicleta, quien intentó robarlo y pese a que la víctima le entregó sus pertenencias, le disparó.

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa el momento en el que el delincuente aborda a Mazabel y le apunta con un arma de fuego. Luego de dispararle se mueve unos metros y luego regresa, presuntamente por un objeto, y huyó.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Andrés Arias, indicó que las investigaciones avanzan para esclarecer las circunstancias del asesinato y recolectan material probatorio para identificar al responsable.

¿Quién era Diego Mazabel?

Diego Mazabel era reconocido en el sector de bodas y celebraciones del Valle del Cauca. Fue creador del proyecto Cali Celebra y fundador de la Asociación Colombiana de Wedding Planners (AsocolWeb), desde donde impulsó a la ciudad como destino para el turismo de romance.

Mazabel era padre de dos hijos y días antes de su muerte había anunciado su compromiso matrimonial con el que planeaba iniciar una nueva etapa en su vida.

Ofrecen recompensa de hasta COP 50 millones

La alcaldía de Cali, a través de la secretaría de Seguridad, anunció una recompensa de hasta COP 50 millones por información que permita identificar y capturar al responsable del homicidio.

“Haremos efectiva una recompensa de $50 millones de pesos por cualquier información que permita identificar y capturar al responsable del homicidio. Tenemos todas las capacidades para lograr identificar al responsable de este hecho”, aseguró el secretario de Seguridad, Jairo García.

Familiares y gremio turístico exigen justicia

El asesinato del empresario generó conmoción en el sector turístico y de eventos del Valle. La Asociación de Prestadores Turísticos del Valle (Astuvalle) rechazó el crimen y exigió celeridad en las investigaciones para que no quede en la impunidad.

“Lamentamos que la principal boda de su vida no se pueda realizar por el accionar de los violentos”, expresó Carlos Alberto Martínez Noguera, presidente de Astuvalle.

Por su parte, durante las honras fúnebres que llevaron a cabo el viernes 23 de enero, familiares de Mazabel también destacaron la labor del empresario e hicieron un llamado a las autoridades.

“Diego fue alguien que se esforzó por amar a Cali, por ver crecer a la ciudad en tiempo de pandemia. Él se esforzó para que el gremio de planeadores, eventos y turismo pudiera ser reactivado. Él hacía un esfuerzo porque era su pasión, era un hombre diligente, un gran líder que se movía de todas las maneras porque amaba esta ciudad”, destacó Daniela Rivera, la prometida de Mazabel.

Además, pidió a las autoridades que implementen un buen plan de seguridad “porque necesitamos guardar a esas personas que están aportando al progreso de Cali”, agregó.

Y uno de los hijos de la víctima, Emilio Mazabel, expresó que recordará a su padre como un soñador que quería ver a Cali como una ciudad de paz y a pesar de que agradeció la recompensa anunciada para dar con el responsable de la muerte de su padre, también hizo un llamado a la administración para que invierta en programas estructurales de seguridad. “Esos 50 millones tienen que ser una inversión más grande, antes de que pases todos esos acontecimientos”, precisó el joven.