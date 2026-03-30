Dengue en Santa Marta: qué deben tener en cuenta los viajeros en Semana Santa

Avanza la vacunación contra el dengue en Santa Marta: más de 600 niños ya han sido inmunizados. Foto: Alcaldía de Santa Marta

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La Semana Santa llega en un momento en el que Santa Marta mantiene circulación activa de dengue. Aunque en lo corrido de 2026 no se han registrado muertes asociadas a la enfermedad, las autoridades sanitarias han enfocado sus esfuerzos en la prevención, especialmente ante el aumento de visitantes.

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Durante el periodo epidemiológico III (semanas 1 a 10), el Distrito ha notificado 1.077 casos de dengue. De estos, 668 (62%) corresponden a dengue sin signos de alarma, 407 (37,79%) presentan signos de alarma y 2 casos (0,18%) han sido clasificados como dengue grave. Estas cifras reflejan un comportamiento que mantiene activa la vigilancia en el territorio.

“El mensaje es claro: la prevención comienza en casa. La eliminación de criaderos del mosquito es fundamental para reducir el riesgo de contagio”, explicó el secretario de Salud Distrital, Jorge Lastra, quien reiteró el llamado tanto a residentes como a turistas.

Vacunación: cobertura gratuita para población priorizada

En paralelo, el Distrito avanza con un modelo escalonado de vacunación dirigido a niños de 9 años o que cursen cuarto grado escolar. Con corte al 16 de marzo, se han aplicado 610 dosis, dentro de un total de 9.000 biológicos disponibles para la ciudad.

Esta estrategia responde a los lineamientos definidos por el Gobierno Nacional, que priorizó a esta población infantil como grupo inicial para la inmunización contra el dengue. En ese sentido, las jornadas se desarrollan de manera progresiva y organizada, a la espera de nuevas directrices que permitan ampliar la cobertura hacia otros grupos poblacionales.

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La implementación está liderada por la administración distrital en articulación con la ESE Alejandro Próspero Reverend, con el objetivo de fortalecer la protección en los menores, considerados más vulnerables frente a la enfermedad.

La vacuna, cuyo valor comercial puede superar los 300 mil pesos, está siendo aplicada de manera gratuita en centros de salud e IPS habilitadas, facilitando el acceso para las familias samarias.

Intervención comunitaria y control del mosquito

Equipos de salud ambiental también han desplegado jornadas “casa a casa” en más de 30 barrios priorizados, donde realizan pedagogía, inspección de depósitos de agua y aplicación de larvicidas para el control del mosquito transmisor.

A esto se suman actividades en instituciones educativas, donde se promueve la prevención desde edades tempranas, en las que se entregan kits de limpieza que incluyen cloro, jabón, cepillos y toldillos, elementos clave para reducir criaderos en los hogares.

Puntos de vacunación habilitados

La aplicación del biológico se realiza en distintos puntos estratégicos, entre ellos los centros de salud de Bastidas, Bonda, Minca y Los Almendros, así como en IPS como Sanitas, Fundación Promagdalena, IPS Nataly, Virrey Libertador, Viva1A, la Clínica La Milagrosa y unidades de atención de la Policía y el Batallón Córdoba.

Las autoridades recuerdan que, tras la aplicación de la vacuna, los menores deben permanecer en observación durante al menos 20 minutos para prevenir posibles reacciones adversas.

Recomendaciones para viajeros

Ante el incremento de turistas, la Secretaría de Salud insiste en medidas básicas pero efectivas: uso de repelente, evitar acumulación de agua en recipientes, mantener limpios los espacios y acudir a servicios médicos en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor muscular o malestar general.

Santa Marta se prepara para recibir a miles de visitantes, mientras mantiene en marcha una estrategia de vigilancia epidemiológica, vacunación y trabajo comunitario.