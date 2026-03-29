¿Quién era el bombero que murió atendiendo un incendio en Medellín?

Iván Darío Posada era bombero desde 2016. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De luto se encuentra Medellín, tras la muerte del bombero Iván Darío Posada, quien en la tarde de este domingo 29 de marzo falleció mientras atendía un incendio en el barrio Toscana, que dejó dos viviendas incineradas.

Lea: La emergencia en Córdoba por las inundaciones continúa

Según indicó la alcaldía de Medellín, en medio de la atención de la emergencia, tres bomberos quedaron atrapados dentro de una vivienda tras el colapso de una de las losas, mientras intentaban mitigar las llamas.

“Dos de ellos lograron salir ilesos y realizaron maniobras para asistir a su compañero, quien fue trasladado a un centro hospitalario, donde posteriormente falleció”, añadió la administración.

Sobre lo ocurrido, Rosa Osorio, habitante de la zona y quien presenció la tragedia, señaló a Noticias Caracol que Posada sufrió un grave golpe en la cabeza: “Nosotros estábamos desde arriba tirando agua. Mi esposo se montó arriba y ayudó a sacar al bombero. La casa cayó encima de la mía y no tengo donde pasar la noche. Estamos mirando cómo solucionamos”.

Le puede interesar: Hallaron muerto a un extranjero en un hotel de Puerto Colombia, Atlántico

La mujer añadió que, por la magnitud de la conflagración, la atención de la emergencia tardó más de dos horas.Al respecto, el cuerpo de Bomberos de Medellín indicó que las llamas se controlaron sobre las 4:30 p.m., así como hubo dos viviendas afectadas, aunque no hubo personas heridas.

¿Quién era el bombero Iván Darío Posada?

Sobre la víctima de la emergencia se conoce que tenía 34 años, tenía un hijo y hacía parte del cuerpo de Bomberos desde diciembre de 2016, con la convicción de prestar servicio y proteger la vida de la ciudadanía.

Además de sus convicciones, “El negrito”, como era conocido, era líder de rescate y ejemplo por su labor en la región. “No solo recordamos a un héroe excepcional, sino a un ser humano excepcional con una rica historia, una familia amorosa y un equipo que sentirá profundamente su partida. Su valentía y disposición para servir dejan una huella indeleble en quienes tuvieron el honor de compartir momentos críticos y decisiones difíciles, en quienes saben lo que significa ponerse el uniforme y responder con valentía cuando otros necesitan ayuda desinteresada”, indicó el cuerpo de Bomberos de La Estrella.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) indicó que: “Tenemos el corazón lleno de dolor. Iván Posada, el que todos quieren, el bombero líder, el gran bombero, se nos fue. No hay palabras para describir tanto dolor. A la vida, gracias por permitirnos conocer a este gran hombre. Paz en su tumba. Abrazo a sus familiares y amigos”.

A estas palabras se suman las del alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó en sus redes: “A su familia, compañeros Bomberos de Medellín, Alcaldía de Medellín y amigos, toda nuestra solidaridad, respeto y fortaleza. Gracias por su valentía y entrega. No lo vamos a olvidar”.

En la noche de este domingo, compañeros de Posada realizaron una velatón en la Estación de Bomberos Libertadores para rendirle un homenaje.