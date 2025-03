Denuncian amenazas con armas blancas en filas para pedir medicamentos en Calarcá

Imagen de referencia. Las dificultades en la entrega de medicamentos también se ha registrado en Bogotá, Santander, Atlántico y Valle del Cauca, entre otros. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de los problemas que se han registrado en el país con la entrega de medicamentos, la Personería de Calarcá, en Quindío, denunció que en las largas filas que se presentan en el municipio, sujetos con armas blancas estarían intimidando a adultos mayores para avanzar en la posición de atención.

Lea: Lo que se sabe de la pareja de esposos asesinados en intento de robo en Buga

“Es lamentable lo que está pasando porque entonces que a qué ha llegado las personas a intimidar con armas blancas a otros para hacerse un espacio en la fila. Entonces esto es lamentable porque estamos es generando un caos en toda la comunidad que tiene que reclamar su medicamento”, indicó a Caracol Radio Jorge Triana, personero del municipio.

Las amenazas se han registrado en la sede del operador logístico Discolmets S.A.S., donde los pacientes de la Nueva EPS están llegando con un día de anticipación para conseguir los medicamentos, según señaló el personero, quien añadió que a las amenazas con armas blancas, se suman agresiones físicas y verbales que han identificado en las largas filas.

Ante lo ocurrido y las solicitudes de la ciudadanía, la Policía empezó a realizar patrullajes y rondas preventivas en los puntos en los que se entregan medicamentos dentro del municipio, mientras que la Personería pidió a la empresa encargada revisar la operación logística para reducir las aglomeraciones.

Le puede interesar: Anuncian investigaciones por fiesta en centro de detención de Buenaventura

“También, obviamente, hay que decir, hay personas que quieren generar el caos para lograr sus beneficios personales. Eso también pasa, pero hay de todo; entonces si no hay un procedimiento, si no hay una responsabilidad de estos operadores, pues vamos a tener un criterio o unos hechos que lamentar, un perjuicio irremediable que es lo que no queremos”, añadió el personero.