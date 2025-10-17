Denuncian presunta negligencia por muerte de turista bumangués en Santa Marta

El hombre de 38 años, Julián León Murillo, se lanzó de la lancha al agua y sufrió un golpe en la cabeza. Foto: Archivo particular

Un hombre identificado como Leoncio Julián León Murillo, de 38 años, murió por complicaciones tras un golpe en la cabeza que sufrió en un accidente durante un paseo en lancha por el río Buritaca en compañía de su familia durante el puente festivo.

Según la denuncia de sus familiares, operadores turísticos les ofrecieron un tour por $10.000 por persona. “Nos dieron una manilla, nos recogieron a las 9:30 a.m., pero nunca entregaron chalecos salvavidas ni explicaron riesgos, simplemente nos subieron a la lancha”, relató Tatiana, pareja de la víctima a Santa Marta Al Día.

Durante el recorrido, León se lanzó al agua cerca de la orilla. “alguien gritó que se estaba ahogando, pero él no salía. Solo movía las manos. Yo gritaba que lo ayudaran y un pescador logró sacarlo. Julián decía que no le movieran la cabeza, que le dolía mucho”, agregó la mujer.

Los familiares aseguraron que no había ningún protocolo de rescate, ni salvavidas, ni atención médica. Además, denunciaron que la ambulancia tardó casi dos horas en llegar, tiempo que habría agravado el estado del hombre. Al parecer, sufrió una lesión cervical severa y afectación en la médula espinal tras el golpe con el fondo.

En primer lugar fue trasladado a la Clínica Perfect Body, donde habría recibido solo atención básica, según la familia. Luego fue remitido a la Clínica Avidanti, donde confirmaron una lesión en una vertebra cervical y presencia de agua en los pulmones.

Pero pese a los esfuerzos médicos, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció. “Mi esposo confiaba en que era un lugar seguro. Lo dejaron morir desde el agua hasta la clínica”, manifestó la mujer.

La Alcaldía de Santa Marta, la Capitanía de Puerto y la Policía de Turismo abrieron una investigación para determinar si la empresa responsable del recorrido contaba con los permisos correspondientes y cumplía con las normas de seguridad.