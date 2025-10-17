Robaron a alcalde de Buenos Aires, Cauca, en la vía Panamericana: esto se sabe

El alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo Cesar Peña, fue asaltado en la vía Panamericana. Le quitaron sus pertenencias, documentos y el vehículo en el que se movilizaba. Foto: Pablo Cesar Peña

El alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo Cesar Peña, fue víctima de un robo en la noche del miércoles 15 de octubre mientras se desplazaba por la vía Panamericana a la altura del municipio de Cajibío.

Según la información de las autoridades, hombres armados detuvieron el vehículo oficial de la alcaldía en el sector conocido como El Túnel, tras instalar un retén ilegal. Los atacantes intimidaron al alcalde y a su escolta, los despojaron de sus pertenencias personales, dinero y del vehículo en el que se movilizaban, para luego huir hacia una zona rural.

El mandatario local y su acompañante caminaron hasta el municipio de Piendamó, donde recibieron asistencia de la Policía, que los escoltó hasta Buenos Aires. Ninguno de los dos resultó herido.

“Se subieron dos hombres a la camioneta y me pidieron que arrancara con ellos. Me negué y decidí bajarme del carro. En ese momento uno de los sujetos que iba en motocicleta se acercó y me arrebató el teléfono”, contó el mandatario, quien añadió que también le robaron su computador y documentos.

Por su parte, transportes y habitantes del Cauca han denunciado que los retenes ilegales, robos y enfrentamientos armados son cada vez más frecuentes en tramos donde la presencia institucional es limitada.

Pedro Correa, gerente de Coomotoristas del Cauca, explicó que los ataques suelen ocurrir en puntos donde hay obras o tramos en reparación. “Aprovechan que los vehículos deben reducir la velocidad. En minutos pueden robar varias camionetas, sobre todo las de la UNP o las de empresas energéticas”, afirmó a El Tiempo.