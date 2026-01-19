Denuncian sabotaje en la Gran Parada de Caimanes de Ciénaga; hubo retrasos en el evento

La Gran parada de caimanes se realizó este fin de semana. Foto: Instituto Universitario del Caribe

La alcaldía de Ciénaga, en Magdalena, denunció que la Gran Parada de Caimanes que se realizó el fin de semana fue víctima de un saboteo, que se hizo dentro del sistema de alcantarillado y que hizo que el desfile se retrasara por más de una hora.

La administración advirtió que dentro del sistema de alcantarillado se encontraron bolsas con piedras y ropa, que se encontraron sobre la calle 19 con carrera 13, y ocasionó el represamiento y rebosamiento de aguas residuales.

Como era un punto por donde pasaría la Gran Parada, se tuvo que retrasar su inicio mientras se retiraban las bolsas de las alcantarillas. El proceso se extendió por más de una hora y media.

Ante lo ocurrido, la alcaldía rechazó los hechos al considerarse un hecho provocado, así como hizo un llamado al respeto y a la convivencia, debido a que este tipo de hechos pone en riesgo la realización de las festividades que recientemente fueron consideradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, por la conservación de las tradiciones y la cultura regional.

“Este tipo de actos atentan contra el bienestar colectivo y el desarrollo armonioso de la celebración”, agregó la alcaldía en comunicado.

El Festival Nacional del Caimán Cienaguero se celebra en enero y rememora la leyenda de Tomasina, quien en un descuido de su hermana cayó al río y se la comió un caimán.

Aunque las celebraciones comenzaron el 9 de enero, los eventos más importantes se realizan entre el 16 y el 20 de enero. Además de la Gran Parada, se entregó el Galardón Caimán de Oro y se coronó a la Reina Infantil y la Reina Central.