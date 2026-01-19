Masacre en el norte del Cauca: sicarios entraron a una casa y asesinaron a cuatro personas

Imagen de referencia. Los sicarios tumbaron la casa de la vivienda donde asesinaron a cuatro personas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la noche del pasado domingo 18 de enero se registró una masacre en zona rural del municipio de Padilla, en el norte del Cauca. Sujetos armados llegaron hasta una vivienda en el corregimiento de El Chamizo, tumbaron la puerta y asesinaron a cuatro personas que se encontraban en el lugar.

Lea: Ataque sicarial cerca del estadio General Santander de Cúcuta dejó un muerto y tres heridos

El hecho se registró sobre la medianoche, en un sector que se encuentra a 15 minutos del casco urbano. Habitantes de la zona indicaron a las autoridades que los delincuentes habrían ingresado a otras viviendas del sector, bajo intimidaciones y disparando en el aire.

Al llegar a la vivienda donde se registró la masacre, los sujetos tumbaron la puerta y dispararon indiscriminadamente contra quienes estaban en el lugar. Primeras versiones señalan que los responsables serían miembros de la pandilla conocida como “Los 5 y 6″, quienes están en confrontación con otras organizaciones delincuenciales por el control de las rentas ilegales.

🔴 #Masacre | Padilla, Cauca

Condenamos la reciente masacre cometida en Padilla. Este hecho, atribuido a estructuras de Guachené ligadas a la Columna Móvil Dagoberto Ramos, confirma la disputa por el corredor estratégico del norte del Cauca.



Es la masacre #6 de 2026 y la 2ª en… — ʟᴇᴏɴᴀʀᴅᴏ ɢᴏɴᴢᴀʟᴇᴢ ᴘᴇʀᴀғᴀɴ (@leonardonzalez) January 19, 2026

Lo que aseveran personas de la zona es que, en medio de la disputa, se estarían viendo afectados civiles, como los habitantes de la casa en la que se cometió el crimen, quienes no tendrían problemas con nadie, ni relación con grupos delincuenciales.

Le puede interesar: Reversible de la avenida Cañasgordas regresó este lunes; lo que debe tener en cuenta

“A los que mataron todos eran inocentes, gente buena. Uno de ellos estaba pensionado ya, y su hijo era un trabajador. El otro era mayordomo en cabaña y el último muchacho era discapacitado, no era de andar en nada malo, él cuidaba ganado de las fincas de por ahí“, dijo a Blu Radio la alcaldesa de Padilla, Aidé Romero.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Puerto Tejada, donde el CTI de la Fiscalía hizo los actos correspondientes. Aún no se confirma la identidad de las víctimas.

Este caso violento se suma a otros dos ataques violentos registrados este año en el Cauca. El primero se dio en Santander de Quilichao, donde primero fue asesinada la administradora de un bar y, posteriormente en su velorio, otras dos mujeres a las que sicarios les dispararon.

El segundo caso fue en medio de las Fiestas del Agua en Guachené, donde sujetos armados atacaron a varios jóvenes que harían parte de una pandilla, en el sector de El Guabal del casco urbano.