Murió niña de dos años herida en retén ilegal en vía Panamericana; hay dos heridos más

En el ataque murió un hombre que también iba dentro del vehículo. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, confirmó la muerte de la niña de dos años, que fue una de las heridas durante un retén ilegal que habría puesto las disidentes de las Farc sobre el sector de Mojarras, en el tramo Popayán - Pasto de la vía Panamericana. Los sujetos dispararon contra el vehículo, dejando una persona más muerta y dos heridas.

Lea: Aparecieron grietas en el tramo de la Vía al Llano que fue reabierto tras grave derrumbe

Según indicaron las autoridades, la familia se dirigía desde el municipio de Mercaderes hacia Pasto cuando se encontró con el retén. Quien iba conduciendo decidió no detenerse, por lo que los delincuentes dispararon en reiteradas ocasiones contra el vehículo.

Luego de ser auxiliados por el Ejército, los heridos fueron trasladados al Hospital San José de Popayán, donde se indicó en un primero momento que las personas en más grave estado eran dos mujeres que estaban en cuidados intensivos y bajo pronóstico reservado.

“Una paciente menor de edad y una adulta presentan dos heridas por arma de fuego en la cabeza cada una. La situación de ambas es de pronóstico reservado. La menor de dos años se encuentra una condición crítica, ha sido intervenida por el equipo de neurocirugía y está en la unidad de cuidados intensivos pediátrica en el momento con un pronóstico muy reservado”, señalo en ese momento Hanier Agudelo, jefe de gestión del centro asistencial.

Le puede interesar: Gran rechazo por ataque con explosivo contra sede de RCN en Cali; alcalde pidió intervención

Sobre el mediodía de este lunes 17 de noviembre, el alcalde de Popayán confirmó a La FM Radio que la niña no resistió y falleció. “Es triste ver cómo se ve afectada la población civil, tenemos noticias de lo que ocurrió en un corregimiento llegando al municipio de Rosas, donde le dispararon a un vehículo que no detuvo su marcha, dejando dos heridos y muerta una niña de dos años. Todo esto nos entristece, nos enluta y cada vez el desarrollo social se ve más aplacado por el terrorismo”.

Ante estos hechos y otros reiterados de violencia, el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, pidió al Gobierno Nacional la militarización de la vía Panamericana, “y más acciones contundentes que le devuelvan la tranquilidad a nuestro departamento, dijo el mandatario.