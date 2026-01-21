Derrame de látex en río Coello dejó a más de 100.000 personas sin agua en Tolima

La empresa de acueducto y alcantarillado suspendió el suministro mientras se revisaban las condiciones del agua. Foto: Captura de pantalla

Alrededor de 100.000 personas se quedaron sin agua en los municipios de El Espinal y Chicoral, en Tolima, tras el derrame de látex sobre uno de los afluentes del río Coello, que abastece del líquido a las dos poblaciones. La emergencia se dio tras el volcamiento de una tractomula.

Según explicó Andrea Mayorquín, directora de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, la emergencia comenzó en la mañana del pasado martes 20 de enero, cuando una tractomula que transportaba látex se volcó sobre la vía Cocora-El Espinal.

El líquido se regó sobre la vía y se filtró al río Cocora, que es afluente del Coello, por lo que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal (EAAA) cerró inmediatamente la bocatoma de captación. Mayorquín indicó que sobre las 4:00 p.m. se comenzó a ver el cambio del color del río, como se evidencia en varios videos publicados en redes sociales.

“Hay que esperar que pase. Lo que se está haciendo es mediante observaciones organolépticas, es decir, verificar que el agua ya no se vea blanca ni espumosa. Cuando deje de observarse así, se podrá captar nuevamente. También nos comunicamos con los municipios aguas abajo para que tomen las medidas respectivas y activen sus planes de contingencia”, indicó la funcionaria.

La preocupación se extiende a otros municipios del departamento, debido a que el río Coello desemboca en el río Magdalena, por lo que la contaminación puede llegar a Flandes, Suárez, Ambalema y Honda, entre otros sectores del norte de Tolima, por lo que las autoridades pidieron activar los planes de contingencia y suspender la captación del agua.

Al respecto, Mayorquín señaló que “Invitamos a todos los ribereños a estar atentos a cambios en el color del agua o presencia de espuma y, de ser necesario, cerrar las captaciones”.

Por su parte, la EAAA indicó que se espera la desaparición de la espuma y la coloración del agua para evaluar sus condiciones, por lo que el servicio se estaría retomando sobre el mediodía de este miércoles.

Adicionalmente, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, inició las investigaciones para determinar el nivel de la contaminación. El látex pertenecía a la empresa Disproquin S.A.S.