Derrumbe en mina dejó dos muertos en Quípama, Boyacá

Imagen de referencia. Los trabajos de rescate se dificultaron por la profundidad del socavón. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una emergencia dentro de una mina de esmeraldas, en el municipio de Quípama, en Boyacá, por el derrumbe en un socavón, dejó dos personas. La gobernación activó un Puesto de Mando Unificado para atender la emergencia.

Lea: En ataque sicarial en Algeciras, Huila, fue herido firmante de paz y asesinada su esposa

El hecho se registró en el sector conocido como El Ratón, en la tarde del pasado miércoles 21 de enero. De acuerdo con las autoridades, trabajadores de la mina artesanal advirtieron del derrumbe y de personas atrapadas en el lugar, por lo que se activó el plan de rescate.

“Un alud de tierra atrapó a dos personas en un socavón; se procede a realizar coordinación con bomberos de Muzo, Inspección de Policía de Quípama, Secretaría de Gobierno municipal, Hospital de Muzo, comunidad y funcionarios de la empresa de seguridad de la multinacional”, indicó la Policía de Boyacá.

Conocimos la emergencia derivada del derrumbe al interior de una mina de esmeraldas en el sector El Ratón, municipio de Quípama.



De manera urgente solicité a la @GRDBoyaca la instalación de un PMU en el lugar del incidente y el inicio del proceso de búsqueda de las personas que… https://t.co/IOkCDjm850 — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) January 22, 2026

Los trabajos se extendieron hasta la madrugada de este jueves 22 de enero, cuando se encontraron los cuerpos sin vida de Dumar Castiblanco, oriundo de Coper, y Javier Hernández, de Muzo.

Le puede interesar: Por muerte de mujer y sus tres hijos decretaron tres días de duelo en Tiquisio, Bolívar

Los organismos de socorro señalaron que el rescate de los mineros se tardó debido a que la mina tiene más de 130 metros de profundidad y se dificultaron las labores de prevención para garantizar el ingreso de los rescatistas.

Sobre lo ocurrido, Julián Hernández, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, indicó que la emergencia se registró en un socavón que no está legalmente constituido, pero que es colindante con un predio que sí tiene título minero.

Esta es la segunda tragedia que se registra en una mina de Boyacá este año. La primera se dio hace unos días en un socavón de carbón en Socha, donde cuatro personas, tres mineros y una persona de control, fallecieron por inhalación de gases, en medio de una revisión del lugar.