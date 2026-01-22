En ataque sicarial en Algeciras, Huila, fue herido firmante de paz y asesinada su esposa

Algeciras Huila Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En grave estado, en un hospital de Neiva, permanece el firmante de paz Didier Andrés Cardozo, quien en la noche del pasado lunes 19 de enero fue víctima de un ataque sicarial, en la vereda Las Morras de Algeciras, Huila, en el que fue asesinada su esposa Edna Katherin Real.

Lea: Por muerte de mujer y sus tres hijos decretaron tres días de duelo en Tiquisio, Bolívar

Según indicó el comandante de la Policía de Huila, coronel Óscar Cárdenas, “la pareja fue interceptada y atacada por hombres desconocidos con armas de fuego”, cuando iban a una celebración en la vereda Alto Esatías, que está a 25 minutos del casco urbano.

La pareja fue interceptada por los sicarios que les dispararon en reiteradas ocasiones. En el lugar falleció Real, quien era oriunda de Santana Ramos, Caquetá, mientras que Cardozo alcanzó a ser auxiliado por habitantes de la zona que lo trasladaron al hospital de Algeciras. Debido a la gravedad de las heridas del firmante, quien presentó lesiones en el tórax, tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Neiva, donde permanece bajo pronóstico reservado, de acuerdo con las autoridades.

Le puede interesar: Hallaron dos cuerpos en bolsas y amarrados sobre la vía al mar en Dagua, Valle del Cauca

Ante lo ocurrido, la Policía de Huila indicó que articula investigaciones con la Fiscalía “para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el ataque, así como para identificar y capturar a los responsables”.

De igual forma, hicieron un llamado a la ciudadanía a entregar cualquier información que permita esclarecer el ataque sicarial o impedir cualquier otro hecho de violencia en la región.

Por su parte, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP) y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) rechazaron el ataque contra el firmante de paz, que hace parte del grupo Asociación Asofunreal, que desarrolla proyectos productivos en la región.

Mensaje de @GloriaCuartas, directora de la @UAcuerdoPaz. Un llamado al respeto por la vida de quienes le apuestan a la Paz🕊️, y a las instituciones competentes para el esclarecimiento de los hechos🔍tras el atentado contra #FirmanteDePaz en el municipio de #Algeciras, #Huila.🇨🇴 pic.twitter.com/Th9L2PNa0F — Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (@UAcuerdoPaz) January 20, 2026

Sobre la condición de los firmantes de paz en el departamento, el secretario de Gobierno, Juan Carlos Casallas, señaló a La Nación que “de acuerdo con los análisis cuantitativos de riesgos y afectaciones, se ha logrado identificar que a la fecha hay 209 casos de riesgos activos que afectan a personas vinculadas en las diferentes rutas de la Agencia Nacional de Reincorporación. Entre esos, 160 que presentan amenazas, 10 atentados, 11 casos de desplazamiento forzado, 2 casos de extorsión, 26 eventos de persecución y un total de 209 casos de riesgo activo”