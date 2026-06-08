Desbordamiento del río Jordán en Santander arrasó con cultivo de cebollas, ¿qué pasó?

Campesinos reportaron pérdidas en sembradíos de papa y cebolla tras el desbordamiento del río Jordán, una de las emergencias más graves registradas este fin de semana en Santander. Foto: Redes sociales

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Las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en Santander provocaron una emergencia en el corregimiento de Berlín, zona rural del municipio de Tona, donde el desbordamiento del río Jordán inundó viviendas, afectó cultivos y dejó a cientos de familias damnificadas.

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La emergencia deja más de 200 familias afectadas y daños en más de 100 hectáreas sembradas de papa y cebolla. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante el riesgo de nuevas crecientes asociadas a la actual temporada de lluvias.

Pérdidas en viviendas y cultivos

Iván Orlando Peña Villamizar, líder campesino de Berlín, aseguró que la creciente afectó amplios sectores del corregimiento. “Son más de 200 familias afectadas. Gracias a Dios, las lluvias fueron de día y alcanzamos a sacar electrodomésticos y a resguardarnos. El caudal del río fue demasiado fuerte, se metió a las huertas y a las casas. Desde el sector La Playa hasta la represa, en el casco urbano de Berlín, hubo inundaciones”.

Los habitantes señalaron que muchos agricultores perdieron parte de las cosechas con las que esperaban responder a compromisos financieros adquiridos para la siembra.

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Por su parte, Herbin Rincón Camacho, líder comunitario del corregimiento, indicó que “la comunidad de Berlín está afrontando una semana muy pesada por las lluvias, los desbordamientos de los ríos y los fuertes aguaceros. El agua ingresó a las casas y generó múltiples afectaciones”.

Autoridades evalúan daños y mantienen la alerta

La Alcaldía de Tona informó que, junto con organismos de gestión del riesgo, adelanta una evaluación preliminar de daños y necesidades para establecer la magnitud de las afectaciones y coordinar la atención a las familias damnificadas.

Eduard Sánchez, integrante de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, señaló que las lluvias también golpearon la producción agrícola de la zona. “Más de cientos de productores de cebolla se han visto afectados por crecientes súbitas del río Jordán”.

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Las autoridades recomendaron evitar transitar cerca de ríos y quebradas, identificar rutas de evacuación y reportar cualquier situación de riesgo a los organismos de emergencia.