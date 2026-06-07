Señalan a hombre de explotar oro ilegalmente en los farallones de Cali con mercurio

Según la Fiscalía, la extracción ilegal de oro en los Farallones de Cali habría generado afectaciones al agua, el suelo y la biodiversidad de la reserva natural. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

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La Fiscalía judicializó a Juan Diego Acosta Yandi, señalado de participar en actividades de minería ilegal dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, una de las áreas protegidas más importantes del suroccidente del país. Según la investigación, el hombre estaría vinculado con la extracción lícita de oro mediante prácticas que habrían causado daños al agua, el suelo y la biodiversidad del ecosistema.

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De acuerdo con el ente acusador, las actividades ilegales se desarrollaban en una zona ambientalmente estratégica para la conservación de fuentes hídricas y especies de flora y fauna que habitan en los Farallones de Cali.

Extracción ilegal en área protegida

Acosta Yandi sería responsable de la obtención de oro en dos socavones identificados como “Patequeso” y “La Martínez”, ubicados en el sector Minas del Socorro, dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

Según la Fiscalía, estos frentes de explotación funcionaban sin títulos mineros ni permisos ambientales, pese a encontrarse dentro de un área de especial importancia ecológica protegida por la legislación colombiana.

Mercurio y explosivos habrían afectado el ecosistema

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades tiene que ver con el presunto uso de materiales altamente contaminantes durante las labores de extracción.

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“Este hombre, en posible articulación con otras personas, habría auspiciado la utilización de explosivos y materiales tóxicos, como mercurio, que han generado un grave daño ambiental al agua, el suelo, la flora y la fauna de esta zona protegida”, indicó la Fiscalía.

Las autoridades advirtieron que este tipo de actividades representan una amenaza para los ecosistemas de los Farallones de Cali, una reserva considerada clave para el abastecimiento de agua de amplios sectores del Valle del Cauca.

Oro era vendido en Cali y Cauca

En la investigación se encontró que el oro extraído en los socavones era comercializado de manera clandestina en Cali y en los municipios de Suárez y Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente le imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación minera e hidrocarburos e invasión de área de especial importancia ecológica.

Durante la audiencia, Acosta Yandi aceptó los cargos, mientras que un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario durante el avance del proceso.