Designaron gobernador ad hoc en Santander, ¿por qué?

El Ministerio del Interior nombró a Jaime Alonso García Navarro, actual jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de esa cartera, como gobernador ad hoc de Santander tras aceptar el impedimento que presentó Juvenal Díaz para participar en la Mesa de Garantías Electorales Departamental de cara a las elecciones del próximo domingo 8 de marzo.

En una carta enviada a la Presidencia el pasado 19 de febrero, Díaz señaló que para “preservar la objetividad, imparcialidad y transparencia en el proceso electoral” solicitaba el nombramiento del gobernador encargado, debido a que su hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, es candidato al Senado.

El nombramiento se hizo a través de la Resolución No. 0330 del 2 de marzo de 2026, en la que se establece que García Navarro deberá presidir la “Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en Santander y demás escenarios concernientes al proceso eleccionario del próximo 8 de marzo de 2026”.

En estas comisiones, que se organizan a nivel nacional, se preparan y organizan las acciones para garantizar la seguridad de las elecciones. Para ello se reúnen diferentes instituciones “necesarias para asegurar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales, el cumplimiento de las garantías electorales y la salvaguarda de los derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos”, según indica el Decreto 2821 de 2013.

El hermano del gobernador, Luis Eduardo Díaz Mateus, es actualmente representante a la Cámara por Santander, con el aval del Partido Conservador, y aspira pasar al Senado en las elecciones de este domingo.