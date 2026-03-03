Capturaron a israelí al que encontraron con dos menores de edad en Medellín

El extranjero contactó a las menores de edad por redes sociales. Foto: Policía del Valle del Aburrá

En una casa de renta corta en el barrio La Visitación, en El Poblado de Medellín, la Policía capturó a un turista israelí que es acusado por explotación sexual. El sujeto fue hallado en el lugar junto con dos menores de edad a las que habría contactado por redes sociales para tener encuentros sexuales.

El hallazgo se hizo luego de que el propietario de la vivienda evidenció por las cámaras de seguridad que el extranjero ingresó a la vivienda en compañía de las dos menores de edad, por lo que llamó a las autoridades a través de la línea 123.

“El administrador se percata, llama a la Policía y nosotros reaccionamos de manera oportuna para evitar que se cometieran conductas delictivas como actos sexuales abusivos, acceso carnal violento, injurias por vías de hecho y que se le suministraran sustancias psicoactivas a estas adolescentes de 17 años”, indicó el brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía del Valle del Aburrá.

Sumado a esto, las autoridades señalaron que el sujeto habría contactado bajo engaños a las adolescentes para convencerlas de ir al lugar.

Ante lo ocurrido, desde la alcaldía de Medellín hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de riesgo para la niñez y la adolescencia.

En lo que va corrido del año, se ha inadmitido a 11 extranjeros en Medellín. Este caso se registra a la par de la condena a 18 años de prisión en Estados Unidos de Michael Jamie Inofuentes, quien abusó de una menor de 15 años en Medellín a la que dejó embarazada.