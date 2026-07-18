Desmantelaron olla que distribuía drogas entre habitantes de calle en Pereira

Operativo de la Policía Nacional para desmantelar bodega de estupefacientes. Foto: Policía Metropolitana de Pereira

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Un operativo policial permitió desmantelar en Pereira una bodega utilizada, presuntamente, por una estructura criminal vinculada a la banda Cordillera para someter a habitantes de calle a la compra y el consumo de estupefacientes. La bodega funcionaba en el sector conocido como los Puentes de la Novena.

Según lo detallado por la Policía Metropolitana de Pereira, la organización obligaba a los habitantes de calle a adquirir la droga en ese punto específico y a consumirla al interior del inmueble, y quienes se resistían a acatar las órdenes eran sometidos a agresiones físicas, torturas y advertencias por parte de los miembros del grupo criminal.

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Durante la intervención en el establecimiento, los uniformados encontraron aproximadamente a 40 personas que se encontraban bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas. En el mismo procedimiento fue capturado un hombre a quien las autoridades identificaron como el encargado de vender los estupefacientes en el sitio y de quien aún se desconoce la identidad. Los agentes decomisaron 800.000 pesos en efectivo, dinero que provendría del comercio de drogas.

El caso ha sido calificado por las autoridades como un golpe al microtráfico local y como una acción directa contra una dinámica de sometimiento y explotación ejercida sobre una población en condiciones de alta vulnerabilidad.

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Este operativo se suma a otras acciones recientes contra la banda Cordillera en la ciudad. Entre ellas, el sábado 18 de julio de 2026 se anunció la captura de dos presuntos integrantes de la organización, en el marco de la segunda fase de la denominada Operación Ruptura.

La Policía Metropolitana de Pereira mantiene abierta la investigación con el fin de precisar el grado de responsabilidad que tendría la estructura Cordillera en la operación de la bodega y avanzar en la identificación de otros posibles implicados.