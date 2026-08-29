Desolador panorama en Nariño: incendios afectan 60 hectáreas en Cumbal y cultivos en Ancuya

La gobernación de Nariño ha reportado 192 incendios en lo que va de esta temporada seca. Foto: Archivo Particular

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La emergencia por incendios forestales se mantiene activa en Nariño. Después de Tolima, este es el departamento que más conflagraciones presenta, así como graves afectaciones en zonas de protección. Según la gobernación, tan solo en Cumbal se quemaron más de 60 hectáreas, incluidas áreas de páramo, mientras que en Ancuya, donde se registraron graves emergencias esta semana, se perdió gran número de cultivos.

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Entre el jueves 25 y el viernes 26 de agosto, se registró una gran conflagración en la vereda Tasmag, en El Tambo, que arrasó con frailejones, pajonales y otras especies de páramo.

En esta zona se unieron unidades de socorro, bomberos, integrantes del Cabildo Indígena, brigadas forestales y las comunidades para intentar contener las llamas, pero hasta la mañana de este sábado, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se mantenía activo un foco en la vereda La Ovejera.

Entre las principales preocupaciones están los fuertes vientos, la vegetación seca y las dificultades para ingresar a la zona, lo que permite que se reactiven los puntos calientes y los incendios continúen. Las comunidades también temen que las llamas afecten las fuentes hídricas de la región.

En Ancuya, donde las llamas ya fueron controladas, la comunidad alertó la pérdida de alrededor de 500 hectáreas en las que había bosques nativos y pastizales, pero también cultivos de maíz, caña y café, por lo que se afectó gravemente la economía de la zona. Por ello, han pedido a la gobernación planes para apoyar a las familias afectadas.

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De acuerdo con Jorge Tovar, desde la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento de Nariño, preocupa que la mayoría de los incendios, incluido el de Tasmag, habrían sido provocados en medio de actividades agrícolas, que no se deberían estar haciendo en la zona al tratarse de espacios protegidos del páramo.

Adicionalmente, señaló que en lo que va de temporada seca se han atendido 192 incendios en 38 municipios de Nariño, por lo que hizo un llamado a la comunidad a evitar las mal llamadas “quemas controladas”, que están prohibidas, así como invitó a la ciudadanía a denunciar y alertar cualquier connato.

Ante las emergencias por incendios en el país, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció la donación de 48.000 dólares en dotación para atender las emergencias y que serán entregadas a las gobernaciones de Tolima y Nariño, a los bomberos de Yumbo y al municipio de Vijes, Valle del Cauca.

Según la UNGRD, en el país hay 19 incendios activos en seis departamentos, la mayoría de los cuales se reportan en Tolima. Específicamente en Nariño, además de la emergencia en El Tambo, hay conflagraciones en la vereda Divino Rostro de La Florida, en la vereda Parapetos de Linares y en el corregimiento de Briceño, en San Pablo.