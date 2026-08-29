Hallaron a tres hombres asesinados en límites entre Meta y Caquetá

3 fallecidos y 6 heridos dejó la tercer masacre del año cuando desde una camioneta empezaron a disparar contra un grupo de personas que asistía a un velorio. Foto: API

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En el sector de Brisas del Lozada, en límites entre los departamentos de Caquetá y Meta, fueron hallados los cuerpos sin vida de tres hombres que eran parte del caserío La Dignidad, antes conocido como Nueva Colombia, que se encuentra en San Vicente del Caguán.

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Se trata de Diego Mappe, Jhon Cerquera y Francisco Melenje, quienes, de acuerdo con Indepaz, fueron hallados por habitantes de las Brisas, que dieron aviso a las autoridades. Los cuerpos, según la Policía del Caquetá, llegaron a la morgue del hospital del municipio y de allí fueron trasladados a la sede de Medicina Legal.

Según las mismas autoridades, por verificaciones se logró establecer, las víctimas habrían sido citadas por integrantes de la estructura “Arturo Ruíz” del Bloque “Jorge Suárez Briceño”, en zona limítrofe de Meta y Caquetá, el pasado 26 de agosto.

De igual forma, indicaron que Mappe tenía anotaciones por acceso carnal violento, mientras que Cerquera Posso por el delito de rebelión.

Por su parte, el Observatorio de Ruralidad, Estudios Socioambientales y Paz (Respaz) señaló que el crimen “se inscribe en un contexto de hostigamientos, desalojos forzados y amenazas contra quienes defienden el derecho a la vivienda digna y la permanencia en el territorio”.

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Adicionalmente, señalaron que en la zona alrededor de 2.500 familias se mantienen en la incertidumbre por posibles desalojos, así como denunciaron amenazas contra líderes como Griselda García.

A este mismo llamado se unió el caserío La Dignidad, que además pidió el acompañamiento de las instituciones, organizaciones sociales y comunidad internacional para promover garantías, diálogo, convivencia, paz y justicia social.

El asentamiento Nueva Colombia o La Dignidad se encuentra donde antes estaba la Hacienda Villa Nohora, en el que se han establecido centenares de familias que a través de tutela han pedido garantías a sus derechos de vivienda digna.

En las últimas semanas ha habido tensiones alrededor de este caso, debido a un intento de desalojo que se realizó en julio. El alcalde de San Vicente del Caguán, Luis Trujillo Osorio, ha señalado a medios locales que la Unidad de Restitución de Tierras decidió que el predio no se puede vender; la SAE lo entregó al Fondo de Reparación de Víctimas, pero en más de 10 años no se ha definido su situación.

“Por eso tiene unos impedimentos para uno decir: ‘vamos a poder comprar esa tierra por parte del municipio’. Eso no se puede, ni del Estado porque tiene una medida cautelar y eso tiene que quitarse para que pueda disponerse y se pueda adquirir y comprar. Hay otros predios por ahí y por eso lo importante es que los líderes se pongan de acuerdo sobre cuál sería el predio y nosotros, a través del empréstito que vamos a solicitar al Concejo, que queden acorde”, añadió Trujillo Osorio a Noti Caguan.