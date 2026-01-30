Diógenes Quintero será velado en cámara ardiente en la gobernación de Norte de Santander

El representante a la Cámara Diógenes Quintero es una de las 15 víctimas del accidente del avión de Satena en Norte de Santander. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Con una velatón, los habitantes del municipio de Hacarí, en Norte de Santander, despidieron al representante a la Cámara Diógenes Quintero, quien es una de las 15 víctimas mortales que dejó el accidente de un avión de Satena, que el pasado miércoles 28 de enero se accidentó, cubriendo la ruta Cúcuta-Ocaña.

Además de esto, la alcaldía de Hacarí “informa a la comunidad que, mediante el Decreto N.° 015 del 29 de enero de 2026, se declaran tres (3) días de duelo municipal con ocasión del sentido fallecimiento del Honorable Representante a la Cámara, Dr. Diógenes Quintero Amaya".

Con esta declaratoria se izará a media asta las banderas del municipio, el departamento y del país, en todos los edificios públicos, así como “se invita a la comunidad en general a izar la bandera del municipio en sus viviendas, como acto de honor, respeto, solidaridad por el sensible fallecimiento de nuestro Honorable Representante a la Cámara, Dr. Diógenes Quintero Amaya”.

Adicionalmente, familiares del político señalaron que, una vez se haga la entrega de los restos por parte de las autoridades, se tendrá el cuerpo en capilla ardiente en las instalaciones de la gobernación de Norte de Santander.

Como preparación para recibir los restos del congresista, este viernes 30 de enero, concejales, diputados y ciudadanos organizaron una calle de honor para recibir el cortejo fúnebre.

Se espera que sobre el mediodía se realice un homenaje póstumo a Quintero, mientras que a las 5:00 p.m. se hará una eucaristía en la Catedral San José.

“Nuestro deseo es hacerle un homenaje en Cúcuta; estará en cámara ardiente en la gobernación de Norte de Santander y también en Ocaña, que es su región; además, pensando en todas esas personas que van a querer acompañarlo, pues se les hace difícil venir hasta Cúcuta”, dijo Diana Riveros, esposa de Diógenes Quintero, representante a la cámara por la curul de paz.

Diógenes Quintero Amaya nació en la vereda Agua Blanca, de Hacarí. Era abogado de la Universidad Libre y trabajó como personero de Hacarí y defensor del Pueblo de Ocaña. Llegó al Congreso por la curul de paz del Catatumbo, desde donde promovió acciones para proteger a las comunidades más afectadas por el conflicto armado y la exclusión estatal.