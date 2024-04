Diputado Jesús Ariza renunció a la presidencia y no a su curul en Santander

El diputado también tiene en su contra una demanda por alimentos, razón por la cual no puede salir del país. Foto: Redes sociales

Ha pasado una semana desde que el diputado Jesús Ariza (Cambio Radical) de la asamblea de Santander anunció su renuncia a la presidencia como a su curul, luego de que se conoció un video en el que insulta a su exesposa, quien lo denunció por violencia intrafamiliar y por abuso sexual. Pese a esto, se conoció que el político solo dejó de ser la cabeza de la corporación, pero antes dejó firmados cinco contratos por cerca de $35 millones.

La denuncia fue hecha por otros diputados, quienes alertaron que Ariza borró de su cuenta en X el comunicado en el que anunció que renunciaría al cargo de elección popular, “con el propósito de preservar la dignidad de la Asamblea y el normal ejercicio de sus atribuciones públicas, y simultáneamente dedicarme a la defensa de mi buen nombre y mi presunción de inocencia”, indicaba en el documento.

Sumado a esto, el diputado Giovanni Leal, evidenció que el pasado domingo 31 de marzo, Ariza firmó cinco contratos, que suman $34′900.000 y que fueron subidos con intervalos de 10 minutos de diferencia a Secop, mientras que su renuncia a la presidencia de la asamblea de Santander solo se dio hasta el primero de abril.

Ante lo ocurrido, el gobernador Juvenal Díaz reiteró a Noticias Caracol la necesidad de que el político salga del cargo: “hemos sido muy claros, le pedimos al diputado que se aparte de su cargo para que pueda defender con tranquilidad, para que no afecte a la institución, que es la asamblea. Y por el bien personal, porque usted defendiéndose y siendo presidente, eso no funciona”.

Por su parte, el comité de ética del partido Cambio Radical anunció que abrió una investigación contra Ariza por el presunto incumplimiento de la ley, los estatutos del partido y violación al código de ética.

La polémica alrededor de Jesús Ariza se dio luego de que se conoció un video en el que agrede verbalmente a su expareja sentimental, quien además lo denunció por violencia intrafamiliar y acceso carnal violento. “Malparida ¿Usted piensa que yo no escuché el carro que se fue? (...) Yo soy un periquero. Y pruebe... para que pruebe la mano de un varón. Malparida, ... No me venga aquí a montar mundos. Lo que le falta es voltearle la jeta...”, son algunas de las cosas que se escuchan en la grabación.

Sobre el caso, el abogado de la víctima, Alfonso Gómez, indicó que su defendida tiene más pruebas en las que se evidencia la violencia intrafamiliar que el político ejercía, así como señaló a Noticias Uno que interpusieron una denuncia por acceso carnal violento. “La denuncia se formuló hasta hace un par de meses, pero por alguna razón fue mediático el tema, no era el interés, pero se mediatizó la situación”.

Esto provocó una primera reacción del diputado, quien aseguró que no iba a renunciar, así como indicó que no era consumidor de drogas. “Quiero pedir excusas a mi familia, a mi madre, a mi hijo, por el vocabulario usado en ese video”, afirmó, aunque no se refirió a su expareja en ese momento. Pero el hecho desató el rechazo de políticos de la región como del Congreso, quienes presionaron su renuncia y pidieron rápidas acciones a la Fiscalía frente a este caso.