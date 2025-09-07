No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Más Regiones

Dispararon contra el carro de la dirigente política Alexandra Pineda, en Cesar

El hecho se registró cuando la política se movilizaba por la vía que comunica a San José de Oriente a Manaure.

Redacción Colombia
08 de septiembre de 2025 - 02:46 a. m.
Alexandra Pineda señaló que su carro recibió siete impactos de bala.
Foto: Archivo Particular
Foto: Archivo Particular
Alexandra Pineda, dirigente del Pacto Histórico en Cesar, denunció que en la tarde de este domingo 7 de septiembre fue víctima de un ataque armado, mientras se movilizaba en su vehículo por la vía que comunica a San José de Oriente a Manaure.

La mujer explicó en sus redes sociales que sujetos sobre la vía dispararon directamente contra su vehículo, que recibió siete impactos de bala, aunque ninguno de sus ocupantes resultó herido. Uno de los disparos fue en una llanta, por lo que tuvieron que detenerse al encontrar el apoyo del Ejército.

“No fue solo un ataque contra mí, sino contra el trabajo que hacemos, contra las voces que incomodan y contra quienes luchamos para cambiar realidades”, añadió la política.

El hecho fue rechazado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien pidió acciones concretas a las autoridades para hallar a los responsables. “Condenamos enérgicamente el atentado del que fue víctima la dirigente del Pacto Histórico en el Caribe y el departamento del Cesar. Gracias a la rápida reacción del conductor y a la presencia cercana del Ejército, hoy podemos contar que está a salvo. Pero esto no puede quedar impune”.

Por su parte, el precandidato a la presidencia Gustavo Bolívar indicó que hace dos días se había reunido con Pineda. “Saben que van a perder una curul en Cesar y nos quieren asustar. No lo lograrán. Toda mi solidaridad”. Mientras que la también aspirante Gloria Flórez resaltó que la dirigente política “es una lideresa de Colombia Humana, mujer comprometida con el proyecto del cambio y que ha desempeñado un trabajo ejemplar para entregar la tierra al campesinado”.

Alexandra Pineda busca ser candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Fue diputada del Cesar, coordinadora de la campaña de Petro en el departamento. En 2023 fue candidata a la gobernación y recientemente estuvo en la Agencia Nacional de Tierra (ANT), donde ha sido cuestionada.

Por Redacción Colombia

