Investigan doble homicidio y un secuestro por falsos policías en Marinilla

En el barrio Los Giraldo, de Marinilla, se registró el secuestro de un presunto integrante del Clan del Golfo, en la mañana del sábado 6 de septiembre. Posteriormente, al parecer en hechos aislados, en el kilómetro 37 de la autopista Medellín–Bogotá, sector El Corralito, jurisdicción del mismo municipio, ocurrió un doble homicidio.

Dos hombres vestidos con prendas similares a las de la Sijín secuestraron a Sebastián López Jaramillo, alias Cáncer, presunto integrante del Clan del Golfo. El hombre registra antecedentes por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que el vehículo usado no pertenecía a la Policía. “Sujetos con chaquetas similares a las de la Policía Judicial (Sijín) abordaron a un hombre identificado como Sebastián López Jaramillo, obligándolo a subir a un vehículo particular. Se ha verificado que el automotor no pertenece a la Policía”, indicó.

Por otro lado, el doble asesinato fue perpetrado horas más tardes por hombres armados en moto. Una de las víctimas murió en el sitio y la otra murió cuando era trasladada por Bomberos al Hospital San Juan de Dios. En el lugar, las autoridades hallaron dosis de estupefacientes junto a uno de los cuerpos.

Uno de ellos fue identificado como Cristian Rodríguez García, de 30 años, oriundo del corregimiento Puerto Romero, del municipio de Puerto Boyacá. Y la otra víctima, aún no ha sido plenamente identificado, pero era conocido como “Borojó”.

De acuerdo con fuentes judiciales, ambos serían presuntos integrantes de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo, quienes están en disputa por el control del microtráfico y la extorsión en Marinilla con la banda El Mesa. Además, uno tenía anotaciones por falsedad marcaria y tráfico de estupefacientes, mientras que el otro estaba vinculado a procesos por violencia intrafamiliar.

Desde la Alcaldía de Marinilla informaron que las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer ambos hechos y capturar a los responsables. En lo que va del año, en el municipio se han registrado 15 homicidios, cinco más que en el mismo periodo de 2024.