Adolescente de 14 años fue asesinada por otro menor de edad en Medellín

Imagen de referencia. La joven fue trasladada a un centro médico donde falleció por la gravedad de las heridas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Manrique comuna 3 de Medellín se registró el homicidio de una adolescente de 14 años tras ser atacada con un arma cortopunzante por otro menor de edad el domingo 5 de octubre.

Según las autoridades, la víctima, quien fue identificada como Valentina Rodríguez, estaba compartiendo con otros amigos unos granizados en el barrio María Cano Carambolas.

Al parecer, en medio de una riña con otro grupo que se encontraba en el lugar, por motivos aún desconocidos, dos jóvenes habrían intervenido con armas cortopunzantes, con las que resultó herida Rodríguez. Una de las heridas fue a la altura del pecho y a pesar de que alcanzó a ser trasladada a un centro médico falleció por la gravedad de las heridas.

“La menor sostuvo una riña con varios adolescentes, en la cual uno de ellos resultó herido con arma cortopunzante en su mano izquierda. El joven había reaccionado con otra arma, ocasionándole heridas mortales. Las unidades policiales ubicaron al presunto responsable del homicidio en la unidad hospitalaria, en donde se adelantó su aprehensión”, mencionó el comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Salomón Bello Reyes.

Luego, en una estación de Policía un adolescente de 15 años se entregó voluntariamente tras haber estado involucrado en la riña que dejó sin vida a Rodríguez. Las autoridades investigan la responsabilidad de los dos capturados en la muerte de la menor de edad.

Este hecho se suma a otros tres homicidios que se registraron el mismo fin de semana en la ciudad. En el barrio Castropol de El Poblado, un albanés identificado como Arthur Thusi, de 44 años, murió tras recibir varios disparos. Luego, en el barrio Las Acacias de la comuna Laureles–Estadio encontraron un habitante de calle con una herida generada con un arma cortopunzante. Y en el barrio Colón de La Candelaria una mujer de 20 años fue capturada por el asesinato de Franklin Juvenal Alcántara Erise de 40 años.

En lo que va del año, se han registrado 256 homicidios, 25 casos más de los que ocurrieron en la misma temporada del año pasado. Además, que los problemas de intolerancia y convivencia serían una de las principales causas de muertes violentas en la ciudad.