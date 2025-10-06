CAR detecta tala ilegal masiva de árboles en zona rural de Pacho, Cundinamarca

Evidenciaron la tala de 40 árboles de la especie urapán. Foto: Cortesía

La Corporación Autónoma Regional (CAR) detectó una tala ilegal masiva de árboles en una zona rural del municipio de Pacho, Cundinamarca, durante una jornada de control y seguimiento ambiental. Según el informe, al menos 120 árboles fueron talados sin autorización, afectando un área de aproximadamente 4.000 metros cuadrados de bosque.

En la vereda Las Huertas, técnicos de la Dirección Regional Rionegro de la CAR evidenciaron la intervención ilegal de 40 árboles de urapán, sin ningún tipo de permiso. De igual forma, en la vereda Guayabal de Patasía, los funcionarios hallaron la tala de 77 árboles adicionales, entre eucaliptos y cipreses, también sin autorización ni salvoconductos para el transporte de la madera.

Durante la inspección, la CAR contó con el acompañamiento de la Policía de Carabineros. Tras la investigación, determinaron que la madera ya había sido retirada del lugar y comercializada ilegalmente entre compradores de la zona.

“Estas actividades se realizaron sin los instrumentos legales correspondientes, lo que impide garantizar la protección del recurso forestal ni aplicar medidas de compensación ambiental”, explicó Alejandro Fiquitiva Casallas, director regional Rionegro de la CAR.

El funcionario advirtió que los controles forestales se intensifican en todos los municipios, tanto para especies nativas como exóticas, pues toda intervención requiere permiso ambiental previo.

“Desde la CAR rechazamos la tala indiscriminada que afecta nuestros ecosistemas. Estamos adelantando el proceso sancionatorio y reiteramos el llamado a la comunidad para que solicite autorización antes de realizar cualquier aprovechamiento forestal”, agregó Fiquitiva.

🌱 Contexto ambiental en Cundinamarca

La CAR Cundinamarca ha reforzado los operativos contra la deforestación y el comercio ilegal de madera, una práctica que amenaza la biodiversidad y el equilibrio de las cuencas hídricas. En los últimos meses, la entidad ha reportado un incremento en denuncias ciudadanas y ha abierto varios procesos sancionatorios en municipios del norte del departamento.

