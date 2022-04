¿Dónde está Anny Salomé, la niña de 7 años que desapareció en Rionegro, Santander?

La niña y su familia llegaron a pasar vacaciones de Semana Santa en Rionegro, ubicado a 30 minutos de Bucaramanga. Foto: Tomada de redes sociales

Una niña de 7 años, identificada como Anny Salomé Vargas, desapareció en un balneario de Rionegro, en Santander, cuando disfrutaba de un paseo con su familia el domingo 11 de abril.

“Ella estaba con mi hermana, yo le tomé una foto y me volteé a entregarle el celular a mi mamá, en eso que le doy la espalda desapareció y no la volvimos a ver”, dijo la mamá de Anny Salomé, quien recordó que tomó la foto a las 12:54 de la tarde.

Desde ese momento empezó la búsqueda de la niña en las instalaciones del balneario El Remanso. “Inicialmente pensábamos que se había ido por el río, pero no, no encontraron nada. Ella es una niña grande, robusta, sabe nadar, el río no la tapaba para nada”, agregó la mamá de la menor de edad, en diálogo con Caracol Radio.

A su vez, la mujer dijo que una hora después de estar buscando a la niña, la dueña del balneario le contó que un hombre y una mujer entraron hasta el lugar, pagaron la entrada, pero no comieron nada ni disfrutaron de la piscina o el río. Por esa razón, no descarta que se trate de un secuestro y parte del foco en la búsqueda de la niña se centraría en la pareja vista en el centro recreacional

Sobre las 3:00 de la tarde, llegaron las autoridades e hicieron la respectiva búsqueda por el río tanto en el balneario El Remanso como en los otros que se encontraban cerca, pero no hubo respuesta sobre su paradero.

Por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, manifestó que la policía departamental se encuentra en la búsqueda de Anny Salomé. “Lamento la desaparición de Salomé mientras departía con su familia en el balneario de Rionegro. Nuestra Policía de Santander está en la búsqueda de la menor desde que se conoció el hecho. Coordinamos con la Fuerza Pública y organismos de socorro para llevarla sana y salva a su casa”, sostuvo el mandatario.

La menor de edad y su familia llegaron a pasar vacaciones al municipio ubicado a 30 minutos de Bucaramanga, provenientes de Barrancabermeja, Santander.