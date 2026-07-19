Dos adolescentes murieron electrocutadas tras vendaval en Montería

Imagen de referencia. Tras recibir primeros auxilios de las personas en el sector, las jóvenes fueron trasladadas a un centro asistencial donde confirmaron su muerte. Foto: Policía

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Dos adolescentes murieron en Montería después de ser alcanzadas por un cable de alta tensión durante un vendaval que azotó a la capital cordobesa en la noche del sábado 18 de julio de 2026. Las víctimas fueron identificadas como Ana Sofía Álvarez Benítez, de 15 años, y Andrea Carolina Cordero Copete, de 16 años.

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El accidente se registró en la calle 2 con carrera 2 del barrio Santa Fe, ubicado en el sur de la ciudad, cuando las dos jóvenes se desplazaban en una motocicleta. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las adolescentes habían salido de su vivienda hacia la tienda y en medio del camino de regreso a casa se toparon con un cable de alta tensión que habría caído sobre la vía tras la lluvia. Al parecer, una rama desprendida por la intensidad de los vientos derribó el tendido eléctrico sobre la calle, las jóvenes hicieron contacto con él, lo que les provocó una descarga eléctrica fatal.

Ambas fueron auxiliadas de inmediato por vecinos del sector y trasladadas a la Clínica del Río, donde el personal médico intentó reanimarlas. Sin embargo, los médicos confirmaron minutos después su fallecimiento.

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El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, a tráves de su cuenta de X, expresó: “Lamento profundamente el fallecimiento de dos menores de edad ocurrido anoche en Montería durante la emergencia por el vendaval. Eran dos niñas de esta ciudad. Y esta ciudad hoy las llora”. Además, anunció que funcionarios de la alcaldía se pondrían en contacto con las familias de las menores para brindar el acompañamiento y apoyo necesario.

Las autoridades abrieron una indagación con el fin de aclarar cómo ocurrió la caída del cable eléctrico y verificar si hubo negligencia o fallas en la infraestructura que originaron el hecho.