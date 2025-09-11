Habrá cortes de agua en 5.000 viviendas de Bucaramanga y Floridablanca este jueves

Imagen de referencia. Los cortes se harán entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. en Bucaramanga, y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. en Floridablanca. Foto: Istock

Alrededor de 5.000 viviendas se quedarán sin agua en parte de Bucaramanga y Floridablanca, este jueves 11 de septiembre, por cuenta de trabajos de mantenimiento que realiza el Acueducto de Bucaramanga en el tanque de distribución del Distrito Regadero.

Según informó el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, los cortes se están haciendo en 20 comunidades de la capital santandereana y son intercalados entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., por lo que garantizan que antes de que se acabe el día se restablecerá por completo el servicio.

Los cortes afecta a cerca de 4.800 hogares y se realizan en los siguientes barrios:

San Cristóbal.

La Juventud.

Regadero Norte.

Esperanza I y II.

Lizcano I y II.

José María Córdoba.

Los Ángeles.

Villa Helena I y II.

13 de Junio.

Villa Rosa.

Paisajes del Norte.

Villa María I y III.

Olas Altas.

Pilas públicas del sector.

En el caso de Floridablanca, la suspensión del servicio va desde la 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. y afectará a cerca de 700 viviendas de tres comunidades:

Caracolí.

Conjunto Residencial Cipreses.

Pilas públicas aledañas.

Ante los cortes, la empresa de Acueducto recomienda a los usuarios afectados a recoger el agua necesaria para las horas de intervención, así como recordó que quienes cuenten con sistemas de bombeo no se verán afectados por los cortes, pero se les pide hacer uso racional del líquido.

Además, la empresa recordó que están habilitadas las líneas 607 689 8080 y 333 0333 356, donde se puede acceder a más información sobre los cortes de agua en Bucaramanga y su área metropolitana, así como los mecanismos para contar con el servicio de carrotanques ante suspensiones prolongadas del servicio.