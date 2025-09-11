No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Medellín

Harán explosión controlada de artefactos sin detonar en zona de ataque en Medellín

A la par, las autoridades distritales y departamentales realizan un consejo de seguridad.

Redacción Colombia
11 de septiembre de 2025 - 03:19 p. m.
Fuerza Pública acompaña a cuadrillas de EPM para corroborar los daños en inmediaciones de la torre atacada.
Fuerza Pública acompaña a cuadrillas de EPM para corroborar los daños en inmediaciones de la torre atacada.
Foto: Archivo Particular
La Policía del Valle del Aburrá confirmó que se hará la activación controlada de artefactos que quedaron sin detonar en el sector de La Asomadera, en Loreto, en Medellín, en donde la noche del miércoles 10 de septiembre se registró un ataque contra una torre de alta tensión de EPM.

Sobre esto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que “desde anoche se tiene presencia y control de fuerza pública en el sector donde ocurrieron los actos terroristas el día de ayer. Durante la madrugada nuestra policía y el equipo de antiexplosivos está verificando la zona y lograron identificar una carga que el día de ayer no se activó”.

El ataque se registró sobre las 8:00 p.m. del pasado miércoles. Habitantes de la zona señalaron que se registraron dos explosiones. Luego de verificaciones se confirmó la caída de una torre de alta tensión, que no dejó personas lesionadas, ni afectó el suministro de energía para la ciudad, según EPM, aunque sí generó afectaciones en los ventanales de habitantes de la zona.

Ante el ataque, las autoridades cerraron la vía a Las Palmas para corroborar que no hubiera más artefactos en la zona. Además de las explosiones, en el lugar fue dejada una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias de las Farc, contra el cual se registraron ayer acciones de las autoridades.

Sobre esto, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, aseguró que la presencia de la bandera “refuerza la hipótesis que se trata de una retaliación por un golpe dado esta misma tarde contra esa estructura, en el departamento de Antioquia, en el que fueron abatidos cuatro terroristas responsables del atentado pasado al helicóptero de la Policía en Amalfi”.

Ante lo ocurrido, la alcaldía de Medellín ofreció $200 millones por información de los responsables del atentado. A la par, en la mañana de este jueves 11 de septiembre se hace un consejo de seguridad entre autoridades de la ciudad y del departamento para tomar nuevas medidas.

