Dos flamencos mueren tras chocar con una línea eléctrica en La Guajira

Enlaza anunció la instalación de desviadores de vuelo luminiscentes en el tramo donde fueron encontrados los dos ejemplares muertos el 31 de agosto. Foto: EFE - KIM LUDBROOK

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Dos flamencos rosados murieron tras chocar con una línea de transmisión eléctrica en inmediaciones de la comunidad Los Olivos, en La Guajira, un hecho que elevó a seis el número de flamencos muertos este año. La situación volvió a generar preocupación entre comunidades indígenas wayúu y autoridades ambientales por el riesgo que presenta la infraestructura eléctrica para estas aves.

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Los ejemplares fueron encontrados muertos cerca de la línea Refuerzo Eléctrico La Guajira 110 kV, aproximadamente a diez kilómetros de la vía que comunica a Riohacha con Cuestecitas. Tras el reporte, ENLAZA realizó una verificación en terreno y anunció que priorizará este tramo para instalar nuevos dispositivos destinados a hacer más visibles los cables durante los desplazamientos nocturnos de los flamencos.

Enlaza instalará nuevos dispositivos

Enlaza confirmó el hallazgo y explicó que en el sector existen cinco torres y cuatro vanos, con 282 dispositivos tipo espiral instalados a lo largo de unos 1.409 metros de línea. Sin embargo, la compañía precisó que se trata de elementos convencionales y no luminiscentes.

Por eso, el tramo será priorizado para instalar nuevos desviadores de vuelo luminiscentes, diseñados para aumentar la visibilidad de los cables durante la noche. La empresa informó que estos elementos ya fueron enviados a fabricación y que espera recibirlos en Colombia durante el último trimestre de 2026.

Los flamencos se desplazan durante la noche

Los estudios adelantados por Enlaza durante 2023 y 2024 permitieron identificar desplazamientos de flamencos desde las ciénagas de Venezuela hacia el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en Camarones, y otras lagunas marino-costeras de la región.

Una de las dificultades identificadas es que parte de esos desplazamientos ocurre durante el ocaso y la noche, cuando los dispositivos convencionales pueden ser menos visibles para las aves. A partir de estos análisis surgió la estrategia EcoFlamenco, que combina monitoreo, participación comunitaria y pruebas de nuevas tecnologías.

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La empresa ha probado 300 dispositivos Hawk Eye, 100 Firefly y un sistema ACAS de luz ultravioleta, instalado en una torre con un alcance aproximado de cuatro kilómetros. Según Enlaza, durante tres monitoreos realizados en sectores con estas tecnologías no se registraron muertes de flamencos.

Corpoguajira pide revisar las medidas

Con el nuevo reporte, se deberá avanzar en la instalación de los dispositivos luminiscentes anunciados para este tramo, mientras Corpoguajira hará seguimiento a las medidas implementadas. La comunidad, por su parte, espera que sus conocimientos sobre los recorridos de las aves sean tenidos en cuenta en los próximos monitoreos.

“Estamos evaluando la situación. Vamos a requerir, como ya lo hemos hecho anteriormente, a la empresa Enlaza para revisar esta situación y hacer lo mejor posible para poder preservar esta especia emblemática en el territorio de La Guajira”, aseguró Samuel Lanao, director de Corpoguajira.