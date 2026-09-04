¿Quién es Verónica Suárez, la nueva secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín?

La nueva secretaria se desempeñaba como secretaria privada del alcalde Federico Gutiérrez y asumirá el cargo en la recta final de la actual administración. Foto: Redes sociales

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Santiago Silva Jaramillo dejará la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín y será reemplazado por Verónica Suárez Restrepo, quien hasta ahora se desempeñaba como secretaria privada del alcalde Federico Gutiérrez. El mandatario confirmó el cambio a través de redes sociales, en las que agradeció a Silva por su gestión y le dio la bienvenida a su nueva funcionaria.

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La salida ocurre pocos días antes de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 11 al 20 de septiembre en el Jardín Botánico, Parque Explora y la Zona Norte de Medellín. Silva explicó que su decisión responde principalmente a razones familiares y a su intención de regresar a la academia, mientras que Suárez asumirá la dependencia en la recta final de la actual administración.

Silva explicó las razones de su salida

En un mensaje de despedida, el ahora exsecretario señaló que desde hace algunos meses venía considerando un cambio de ritmo debido a sus responsabilidades familiares, “desde hace algunos meses he sentido que los tiempos familiares y mi responsabilidad como padre me llaman a cambiar de ritmo”, señaló Silva, quien también agradeció el respaldo por parte del equipo de la Secretaría y la Alcaldía.

El funcionario agregó que su siguiente paso será regresar a la academia, “he recibido mucha ayuda y apoyo por parte de todos, pero ya era hora de un cambio. Regreso a la academia, que siempre me espera”, manifestó. Silva estuvo vinculado a las administraciones de Gutiérrez en dos periodos. Entre 2026 y 2029 fue subsecretario de Ciudadanía Cultural y desde abril de 2024 hasta septiembre de 2026, ocupó la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Durante su gestión participó en procesos como la designación de Medellín como Capital Mundial del Libro para 2027 por parte de la UNESCO, el fortalecimiento de los recursos del programa de Estímulos al Arte y la Cultura y la reapertura de la Biblioteca Pública Santo Domingo.

Verónica Suárez asumirá la Secretaría de Cultura

Suárez llega a la Secretaría de Cultura después de desempeñarse como secretaria privada de Gutiérrez desde el comienzo de la actual administración. Es comunicadora social y tiene una maestría en Educación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Columbia, además de estudios en Filosofía Política en la Universidad de Harvard.

Tras su designación, Suárez agradeció la confianza del alcalde y destacó el trabajo realizado por Silva, “cuidaré tu legado con todo el amor del mundo”, escribió. La nueva secretaria también aseguró que asume el cargo con gratitud y responsabilidad, “recibo con infinita gratitud y con humildad el reto que hoy me entregas, ser secretaria de cultura de nuestra Medellín. Un sueño que aún no me creo”.

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Uno de los primeros desafíos de Suárez será asumir la organización y ejecución de la agenda de la Secretaría en medio de la preparación de la Fiesta del Libro y la Cultura. La funcionaria aseguró que trabajará para cerrar la administración con buenos resultados y agradeció a Gutiérrez por la confianza.