Dos hombres se fugaron de estación en el centro de Pereira; uno ya fue condenado

Un plan candado activó la Policía de Pereira, tras la fuga de dos personas retenidas, en la estación sobre la carrera 9 con calle 10, en el centro de la ciudad, luego de que lograron forzar uno de los barrotes.

El hecho se registró en la madrugada del pasado sábado 25 de octubre. Según indicaron las autoridades, los presos aprovecharon un descuido de los guardias para forzar una de las estructuras metálicas de la celda y huir.

De los dos hombres que se conoce que tienen 34 y 35 años y son oriundos de Cali y Medellín, respectivamente. Uno de ellos, conocido con el alias de Jhony, ya había sido condenado a 96 meses de prisión, por concierto para delinquir agravado.

El otro fugado había sido capturado el pasado 21 de octubre en la avenida Sur, por presuntamente haber participado en el robo de una motocicleta.

Ante lo ocurrido, las autoridades indicaron que cerraron las vías cercanas y se realizan patrullajes en los límites de Pereira y Dosquebradas, para evitar que salgan de la región. Además, revisan cámaras de seguridad para reconstruir su fuga.

Sumado a esto, las autoridades indicaron que abrieron investigaciones internas para determinar qué falló en el momento de la huida. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para dar cualquier información que pueda llevar a la captura de los fugados.

Un caso similar se registró el pasado jueves en Santa Rosa de Cabal, donde los presos forzaron una de las rejas. Aunque las autoridades evitaron una fuga masiva, un sujeto, identificado como Juan José Yepes Rodríguez, alias ‘Soldado’, alcanzó a huir. El sujeto había sido capturado en Marsella por el delito de homicidio.