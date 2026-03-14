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Dos jóvenes fueron detenidos por presunta extorsión en Santo Tomás, Atlántico

Ambos fueron interceptados por la Policía cuando recibían dinero que, según la investigación, habría sido exigido a un conductor para permitirle trabajar.

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Redacción Colombia
14 de marzo de 2026 - 11:52 p. m.
El procedimiento policial se realizó en el barrio Roble Amarillo, en el municipio de Santo Tomás.
El procedimiento policial se realizó en el barrio Roble Amarillo, en el municipio de Santo Tomás.
Foto: Policía del Atlántico
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Un operativo policial permitió la captura de un joven de 18 años y la aprehensión de un adolescente de 17, señalados de participar en un caso de extorsión que se registró en el barrio Roble Amarillo, en el municipio de Santo Tomás, Atlántico.

De acuerdo con información entregada por la Policía Nacional, el procedimiento se llevó a cabo luego de que la víctima denunciara exigencias económicas que, presuntamente, eran realizadas para permitirle continuar con su actividad laboral como conductor de un vehículo tipo furgón.

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Según las autoridades, ambos le exigían dinero a cambio de “dejarlo trabajar”, mientras era amenazado con un arma traumática similar a una pistola. Luego de la denuncia, unidades policiales desplegaron un operativo que permitió interceptarlos poco después de recibir COP 100.000, suma que correspondería al pago exigido.

El operativo se desarrolló cuando se realizaba la entrega del dinero y fue ejecutado por uniformados adscritos al Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, quienes realizaron las capturas en el sector.

Una vez finalizadas las diligencias judiciales, el joven de 18 años fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de extorsión y posteriormente recibió medida de aseguramiento en un centro carcelario. Por su parte, el menor de edad fue remitido a un Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, donde continuará el proceso correspondiente bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil.

El comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de delitos, pues la información oportuna permitió la reacción policial y la judicialización de los presuntos responsables.

Por Redacción Colombia

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