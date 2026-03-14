Profesora fue asesinada en Puerto Berrío; autoridades buscan a dos sospechosos

Por ahora, no se tiene información sobre posibles amenazas contra la docente. Foto: Redes Sociales

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Una recompensa de hasta COP 30 millones fue anunciada por la Alcaldía de Puerto Berrío para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de Luz Stella Restrepo Londoño, una docente jubilada del municipio.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la mujer de 65 años, que durante su trayectoria trabajó en la Institución Educativa Bomboná, fue atacada con arma blanca en la calle 13 de Puerto Berrío: dos hombres la interceptaron en plena vía pública y la agredieron. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

Inicialmente, no se descartaba la posibilidad de que el hecho estuviera relacionado con un robo. Pero eso quedó sin sustento con el avance de la investigación, ya que dentro del bolso de la mujer fueron encontradas sus pertenencias y distintos objetos de valor. No hubo hurto.

El alcalde del municipio, Robinson Baena, pidió apoyo de la ciudadanía para aportar datos que contribuyan a la investigación, mientras las autoridades avanzan.

Lo que se sabe: el material de cámaras entra como evidencia

Actualmente, uno de los principales elementos analizados por los investigadores corresponde a varios videos de cámaras de seguridad ubicadas en el sector en donde se registró el ataque. El propósito es, además, establecer la ruta que habrían seguido los sospechosos antes y después del asesinato.

Las imágenes muestran a dos hombres caminando por la zona minutos antes del asesinato. Según el reporte, uno de ellos vestía un buzo blanco, mientras que el otro llevaba una prenda similar a una ruana, características que ahora hacen parte de las pistas revisadas por las autoridades correspondientes.

A su vez, el homicidio generó reacciones en el sector educativo del departamento, pues la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) expresó su rechazo por el asesinato y recordó que, desde el 13 de enero de este año, la docente se encontraba disfrutando de su retiro tras varios años al servicio de la comunidad.

Hasta el momento, el caso se centra en la recolección de pruebas y el análisis de los videos de seguridad para identificar a los responsables.