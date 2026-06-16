Dos menores de edad murieron ahogados en Santander durante el fin de semana

Imagen de referencia. El jefe de la Sala de Crisis de Gestión del Riesgo de Santander llamó a las familias a extremar medidas de seguridad en ríos y quebradas durante la temporada de lluvias. Foto: El Espectador - José Vargas

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La Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander confirmó la muerte de dos menores de edad por ahogamiento durante el puente festivo del 15 de junio, en los municipios de San Vicente de Chucurí y Coromoro. Los organismos de socorro adelantaron labores de búsqueda y rescate en ambos casos.

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El primer hecho se registró en el balneario La Llana, en el corregimiento de Yarima, jurisdicción de San Vicente de Chucurí. La víctima fue Juan Guillermo Contreras, de 17 años, quien fue arrastrado por la corriente del río La Colorada mientras compartía con su familia en la zona. Junto a él fue arrastrado otro miembro de su familia, quien logró ser rescatado con vida.

La emergencia movilizó a integrantes de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja y la Policía Nacional, quienes adelantaron labores coordinadas durante varias horas hasta recuperar el cuerpo del adolescente.

El segundo caso se presentó en el municipio de Coromoro, donde un niño de 13 años falleció por inmersión en la quebrada La Ensalada, en el sector de Pozo Tres Peñas, vereda Anacal Bajo, corregimiento de Cincelada. También sucedió en medio de un paseo familiar.

Alrededor de las 3:00 p.m., familiares y miembros de la comunidad de Anacal lograron recuperar el cuerpo del fondo de la quebrada y lo trasladaron hasta la vía que comunica a Cincelada con Charalá, donde unidades de la SIJIN de San Gil atendieron el caso y asumieron el procedimiento judicial. Las primeras versiones indican que la muerte fue causada por inmersión, aunque las autoridades establecerán con exactitud las circunstancias del hecho.

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Pedro Conde, jefe de la Sala de Crisis de Gestión del Riesgo de Santander, confirmó que las operaciones de búsqueda y rescate en ambos casos estuvieron a cargo de la Defensa Civil, e hizo un llamado a mantener presentes las medidas de seguridad: “a la comunidad que realiza estos paseos de río y paseos de olla, se deben extremar todas las medidas y proteger la vida e integridad de los menores de edad”, advirtió el funcionario.

Las autoridades, además, recordaron que las lluvias continúan en varias zonas de Santander y que los ríos y quebradas pueden aumentar su caudal de forma repentina, lo que representa un riesgo para quienes los visitan, especialmente los niños y adolescentes durante las temporadas festivas.