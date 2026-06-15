Rescatan a diez personas de naufragio en el golfo de Urabá; embarcación no tenía matrícula

Imagen del video de rescate compartido por la Fuerza Naval del Caribe en sus redes sociales. Foto: Fuerza Naval del Caribe

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Un operativo de rescate se llevó a cabo tras una emergencia en el golfo de Urabá en la tarde del domingo 14 de junio, cuando la embarcación Berta, que navegaba sin matrícula oficial, presentó una filtración que no se pudo controlar y se hundió en el sector de Bocas de Atrato, Antioquia. Las diez personas a bordo lograron ser rescatadas con vida por marinos de la Armada de Colombia.

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La alerta de la emergencia la dio un miembro del Buque de Desembarco Anfibio ARC (Armada de la República de Colombia) Golfo de Urabá, que detectó la situación y notificó a la tripulación. De inmediato se desplegó una maniobra de rescate que permitió poner a salvo a siete hombres y tres mujeres, entre quienes se encontraba un niño de 13 años.

Los sobrevivientes recibieron inmediatamente primeros auxilios e hidratación a bordo antes de ser trasladados a un muelle seguro, donde los esperaba una ambulancia.

Tras el rescate, la tripulación estableció comunicación con la Estación de Guardacostas de Urabá, que movilizó una Unidad de Reacción Rápida para verificar que no quedaran más personas en el agua. Después de descartar esa posibilidad, los sobrevivientes fueron entregados a las autoridades en tierra.

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La Capitanía de Puerto recordó que operar sin los requisitos legales no solo pone en riesgo a los pasajeros, sino que dificulta las labores de identificación y rescate en emergencias.

“El permanente control y vigilancia marítima de las unidades de la Armada de Colombia permitió salvaguardar la vida humana en el mar”, señaló la institución en un comunicado.

Las autoridades hicieron un llamado a exigir el cumplimiento de los protocolos de seguridad y a reportar emergencias a la línea 146, disponible durante todo el año.