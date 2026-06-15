Investigan a la Gobernación de Córdoba por propaganda política en la Feria Ganadera

Imagen del video difundido en redes sociales de la proyección de un video de Abelardo de la Espriella en la Feria Ganadera de Montería. Foto: Redes sociales

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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Gobernación de Córdoba para establecer si existió una presunta participación en política durante la Feria Ganadera de Montería, que se realiza este fin de semana.

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La investigación se anunció después de que el presidente Gustavo Petro denunciara a través de su cuenta de X una posible utilización de recursos públicos para difundir propaganda política en un evento financiado con apoyo de la Gobernación.

“Le solicito al señor Procurador expresarse sobre por qué, si la feria ganadera de Córdoba se paga con dinero público del pueblo cordobés, a través de la gobernación, se permite pasar videos de propaganda electoral en el evento”, escribió el mandatario.

En el video compartido por el mandatario se puede observar cómo se proyecta un video del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en las pantallas de una tarima en el que el candidato afirmó: “les quiero enviar este mensaje. Nos jugamos el todo por el todo. La segunda vuelta es la batalla final. Allí tenemos que decidir si queremos libertad, institucionalidad y democracia”. Los usuarios en redes sociales indicaron que se dio en medio del evento conocido como el “Gran Concierto de la Feria Ganadera”.

El Ministerio Público señaló que la indagación busca esclarecer posibles irregularidades administrativas relacionadas con una presunta indebida participación en política, y determinar si funcionarios de la administración departamental tuvieron algún grado de responsabilidad en los hechos.

La Procuraduría precisó que la apertura se ordenó “con el propósito de individualizar a los presuntos disciplinados, y concretar las conductas objeto de las quejas antes referenciadas”, tras las denuncias de que “podrían existir irregularidades de orden disciplinario”.

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Como parte de las pruebas solicitadas, la Procuraduría pidió a la Gobernación de Córdoba informar qué tipo de vínculo mantiene con la Feria Ganadera y con el Concierto de Feria realizado en el estadio de béisbol de Montería.

También pidió establecer si el evento recibió subsidios o recursos públicos, si la administración departamental tuvo participación en su organización y cuáles funcionarios participaron en las actividades relacionadas. Además, requirió documentación, videos y material que permita verificar la presencia del gobernador de Córdoba en los eventos programados durante la celebración.

La indagación previa es una fase destinada a reunir pruebas y determinar si existen causas para avanzar hacia una investigación formal contra los funcionarios involucrados.