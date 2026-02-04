Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Dos mineros quedaron atrapados en mina de carbón en Sardinata

La comunidad ha apoyado las labores de rescate. En el lugar están atrapados un minero y una mujer de la operación logística.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
04 de febrero de 2026 - 02:23 p. m.
Imagen de referencia. No se conocen las causas de la emergencia en la mina en Sardinata.
Imagen de referencia. No se conocen las causas de la emergencia en la mina en Sardinata.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una emergencia se registra dentro de una mina de carbón en la vereda La Fría, corregimiento Luis Vero, en Sardinata, Norte de Santander, donde dos funcionarios quedaron atrapados en un socavón luego de un deslizamiento.

Lea: En vivo: escoltas de gobernador de Córdoba rescataron a motociclista atrapado por inundación

El hecho fue alertado por la comunidad, que ha señalado que se trata de un minero y una mujer que se encarga de las labores logísticas de la mina, quienes quedaron atrapados en el lugar.

Los mineros y la comunidad han adelantado desde el pasado martes acciones para tratar de rescatarlos, pero las condiciones del terreno han dificultado el acceso al lugar.

El hecho se registró en la madrugada del pasado martes 3 de febrero. Hasta el momento no se conocen las causas de la emergencia en la mina, por lo que estará en manos de las autoridades determinar las circunstancias del taponamiento.

Este caso se registra tan solo unos días después de que un minero venezolano muriera por una descarga eléctrica dentro de una mina en el mismo municipio nortesantandereano.

Le puede interesar: Caída del puente Mendihuaca dejó incomunicados a La Guajira y Magdalena

Según los reportes del hecho, la emergencia se registró en medio de labores eléctricas dentro de la mina, por lo que el hombre fue sacado y trasladado al hospital San Martín, en el casco urbano de Sardinata, al que llegó sin signos vitales.

A esto se suma la muerte de cuatro mineros por acumulación de gases en una mina de Socha, y el rescate de cuatro con vida, que quedaron atrapados el pasado fin de semana en una mina de esmeraldas, en el sur de Bolívar, donde se registró un deslizamiento que taponó el ingreso al socavón.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

mina de carbón

Sardinata

Norte de Santander

mineros

atrapados

rescate

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.