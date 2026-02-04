Dos mineros quedaron atrapados en mina de carbón en Sardinata

Imagen de referencia. No se conocen las causas de la emergencia en la mina en Sardinata. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una emergencia se registra dentro de una mina de carbón en la vereda La Fría, corregimiento Luis Vero, en Sardinata, Norte de Santander, donde dos funcionarios quedaron atrapados en un socavón luego de un deslizamiento.

Lea: En vivo: escoltas de gobernador de Córdoba rescataron a motociclista atrapado por inundación

El hecho fue alertado por la comunidad, que ha señalado que se trata de un minero y una mujer que se encarga de las labores logísticas de la mina, quienes quedaron atrapados en el lugar.

Los mineros y la comunidad han adelantado desde el pasado martes acciones para tratar de rescatarlos, pero las condiciones del terreno han dificultado el acceso al lugar.

El hecho se registró en la madrugada del pasado martes 3 de febrero. Hasta el momento no se conocen las causas de la emergencia en la mina, por lo que estará en manos de las autoridades determinar las circunstancias del taponamiento.

Este caso se registra tan solo unos días después de que un minero venezolano muriera por una descarga eléctrica dentro de una mina en el mismo municipio nortesantandereano.

Le puede interesar: Caída del puente Mendihuaca dejó incomunicados a La Guajira y Magdalena

Según los reportes del hecho, la emergencia se registró en medio de labores eléctricas dentro de la mina, por lo que el hombre fue sacado y trasladado al hospital San Martín, en el casco urbano de Sardinata, al que llegó sin signos vitales.

A esto se suma la muerte de cuatro mineros por acumulación de gases en una mina de Socha, y el rescate de cuatro con vida, que quedaron atrapados el pasado fin de semana en una mina de esmeraldas, en el sur de Bolívar, donde se registró un deslizamiento que taponó el ingreso al socavón.