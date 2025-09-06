Investigan caso de feminicidio en corregimiento de Pasto, en Nariño

Imagen de referencia. La mujer fue asesinada a golpes con un martillo por su pareja. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

María Isabel Marín Quiñónez, de 19 años, fue asesinada presuntamente por su pareja en el corregimiento de Jamondino, en Pasto, Nariño, el pasado jueves 4 de septiembre. La joven era madre soltera y estaba a cargo de sus hermanos menores.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer recibió varios golpes con un martillo dentro de su vivienda por parte de su pareja. Los vecinos dieron aviso a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio. El presunto agresor huyó del lugar y aún sigue prófugo.

Vecinos señalaron que la mujer había sido desplazada por la violencia de grupos armados años atrás. Y aseguraron que su pareja, el presunto agresor, solía agredirla verbal y físicamente cuando estaba en estado de embriaguez.

La Mesa de Mujeres Campesinas y Rurales de Pasto a través de un comunicado rechazaron el crimen y exigieron la pronta captura del responsable. Además, pidieron fortalecer la ruta de atención para mujeres víctimas de violencia en zonas rurales.

“Este hecho representa una herida colectiva. Nos solidarizamos con la familia de la víctima y exigimos que no haya impunidad. Es necesario garantizar justicia pronta y efectiva, así como reforzar las medidas de prevención y protección para que ninguna mujer más sea víctima de violencia feminicida en nuestro territorio”, señalaron.

Por su parte, la Alcaldía de Pasto se pronunció a través de la Secretaría de mujeres, orientaciones sexuales e identidades de género, asegurando que el hecho fue tipificado como feminicidio y que ya está en proceso judicial.

“Invitamos a que las mujeres denuncien este tipo de violencias, no se queden calladas porque se convierten en ciclos viciosos. Tenemos habilitadas las líneas 3105065338 y 155 de la Policía Nacional para atender cualquier situación de violencia”, señaló la secretaria, Jaqueline Castillo.