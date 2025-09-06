Murió niño de 4 años tras caerle un lavamanos encima en Santander

Imagen de referencia. El hecho ocurrió en el corregimiento de Yarima, en San Vicente de Chucurí, Santander. Foto: Pixabay

Un accidente doméstico ocurrió en el corregimiento de Yarima, jurisdicción de San Vicente de Chucurí en Santander, en el que murió un menor de edad luego de que se desprendiera un lavamanos y le causara una herida en el cuello.

De acuerdo con la información preliminar, el niño de cuatro años estaba bajo el cuidado de su hermano mayor, de 16 años, mientras sus padres se encontraban en una reunión de la iglesia. El niño se acercó a un lavamanos que se desprendió de la estructura y le ocasionó varias heridas con las baldosas. Una de las heridas fue en el cuello.

El adolescente pidió ayuda a familiares y lo trasladaron a un centro de salud en Barrancabermeja, ya que en el corregimiento no tienen puesto de salud. Sin embargo, los médicos confirmaron que el menor de edad ya no tenía signos vitales.

La Policía se encargó de los trámites correspondientes y del traslado a Medicina Legal para las investigaciones y posteriormente la entrega a sus familiares.

Luego de la tragedia, habitantes de Yarima hicieron un llamado a las autoridades para que se habilite un centro de salud en el corregimiento ante la imposibilidad de atender emergencias que requieran de atención inmediata.

Por su parte, la administración municipal lamentó la muerte del menor de edad y expresó sus condolencias a los familiares del niño.

Un hecho similar se registró en Neiva, Huila, en 2023, en el que un niño de ocho años murió luego de que le cayera un lavamanos encima. Al parecer el niño se apoyó en el lavamanos y este se desprendió de la pared, causándole también una herida en el cuello que le provocó una hemorragia y posteriormente la muerte.