El Banco de Alimentos de Bogotá aumentó en 11 % la entrega de ayudas en 2025, ¿qué pasó?

Entre las comunidades están las afectadas por el conflicto armado en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander.

En su balance del año, el Banco de Alimentos de Bogotá reveló que en el 2025 entregó 22.710.863 kg de productos, lo que representa un aumento del 11 % con respecto a las ayudas que se entregaron el año inmediatamente anterior. En gran parte, esto se debe a las donaciones, así como a los programas alternos con los que han buscado ampliar su capacidad de respuesta.

En la presentación del informe hecha por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, se resaltó la importancia de que 12.417.818 kg de los productos (54,6 %) fueron donaciones, a lo que se suman 134.783 horas de servicio de voluntarios, lo que permitió ampliar la capacidad de respuesta.

Este aumento es significativo, dado que es el segundo más alto en la historia de la organización, seguido del que se dio en 2020 como respuesta al confinamiento por la pandemia, que fue de 29.731.119 kg.

“Este informe refleja la confianza y la generosidad de miles de personas y empresas que respaldan esta misión. Cada donación se convierte en alimento y esperanza para quienes más lo necesitan”, añadió el Padre Daniel Saldarriaga, Director Ejecutivo.

La clave del rescate de alimentos

Además de las donaciones, el Banco de Alimentos de Bogotá reconoció la ejecución del Programa de Recuperación de Excedentes Agrícolas (PREA) en Corabastos, en el que tan solo el año pasado se lograron recuperar 5.084.700 kg.

“Como parte de este proceso de fortalecimiento, avanzamos en la ampliación de nuestra infraestructura con una nueva bodega de 300 metros cuadrados, que permitirá duplicar la capacidad operativa del Centro de Acopio e incrementar en al menos un 40% la recuperación de frutas y verduras, lo que representa 1.5 millones de kilos adicionales por año, transformados en nutrición y bienestar para quienes más lo necesitan”, añadió el Banco de Alimentos.

Este mismo programa se ha llevado a veredas del país para rescatar parte importante de la producción que no es vendida por la variación de precios, la sobreoferta o criterios del mercado. Allí se recuperaron 4.372.470 kg de frutas y verduras.

Beneficiarios

Los principales beneficiados de las ayudas del Banco de Alimentos de Bogotá han sido las víctimas que ha dejado la ola invernal, como la que se registró en Chocó en el segundo semestre del año pasado, así como por temas de violencia, como lo fue el desplazamiento masivo por el conflicto entre grupos armados en el Catatumbo, que aún continúa.

De acuerdo con la organización, no solo se entregaron productos de primera necesidad, sino que además se invirtieron 13.000 millones de pesos para completar ayudas humanitarias, en las que se benefició a 463.232 familias, 51.786 niños, 42.062 adultos, 27.919 jóvenes y 15.963 personas mayores.

Este año, el Banco de Alimentos de Bogotá cumple 25 años. Fue creado en 2001 por el Cardenal Pedro Rubiano Sáenz para fortalecer la seguridad alimentaria de comunidades vulnerables en la región, pero a lo largo de los años se ha extendido a la mayoría de departamentos del país.