El relleno sanitario debía cerrar a partir del sábado 14 de agosto. Pero al no encontrarse una alternativa para llevar las basuras de los 16 municipios santandereanos, permanecerá abierto.

Las operaciones relacionadas con el depósito definitivo de residuos sólidos en El Carrasco debía suspenderse a partir de las cero horas de el sábado 14 de agosto por orden del Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Esta situación hizo que el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, decretara calamidad pública el mismo sábado que se debía cerrar el relleno sanitario. Aunque esta situación no solo afecta a la capital santandereana sino también a otros 16 municipios puesto que a El Carrasco se lleva el 65% de los residuos sólidos de Santander.

La falta de un lugar al cual llevar las basuras de Bucaramanga causó traumatismos en el esquema de aseo de la ciudad durante el fin de semana. Sin embargo, en la madrugada del lunes los operarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) volvieron a limpiar la ciudad de los residuos sólidos abandonados en calles y avenidas.

“Somos respetuosos de las ordenes judiciales y por eso se diseñó un plan de acción que valora diferentes opciones de rellenos sanitaros a los que llevar las al rededor de 30 toneladas que produce Bucaramanga. El municipio escogido fue el de Aguachica que queda aproximadamente a 170 kilómetros”, dijo Helbert Panqueva, subsecretario de Medio Ambiente de Bucaramanga.

Sin embargo, Robinson Manosalva, alcalde de Aguachica (Cesar), se opuso a esta medida y aseguró que de recibir los residuos de El Carrasco, incumpliría la licencia ambiental y se generaría una emergencia sanitaria en menos de tres meses.

“Como primera autoridad del municipio no estoy dando permiso para recibir las basuras de Santander, nosotros no somos la cloaca de Colombia, ni del departamento del Cesar. Yo soy ambientalista, que se la lleven para Barrancabermeja, para Cúcuta, a donde se las quieran llevar, pero yo no voy a permitirlo”, señaló Monsalve.

Los carros llenos de basura llegaron hasta Aguachica, pero el alcalde impidió que descargaran allí. “Esta situación hizo que los carros se devolvieran para nuestra ciudad, acrecentando los riesgos ambientales y sanitarios que puede generar el inadecuado manejo de los residuos”, afirmó Panqueva.

El 13 de agosto se instaló un Puesto de Mando Unificado para evaluar las medidas de contingencia tras el cierre del relleno sanitario. “Seguimos revisando todas las alternativas legales, técnicas y jurídicas que nos garanticen el bienestar de los bumangueses y la menor afectación”, expresó Cárdenas.

En el PMU se decretó la calamidad pública en Bucaramanga hasta por seis meses porque la generación de residuos de la ciudad podía generar una amenaza directa contra la salud pública de los ciudadanos, contra el derecho a gozar de un ambiente sano y contra la vida, según Panqueva.

Otra de las alternativas que se descartaron fue la de acudir al relleno sanitario de Cúcuta y Ocaña (Norte de Santander). Sin embargo, el director de la Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental (Corponor), Gregorio Angarita, rechazó esta posibilidad.

“Nos pondríamos en riesgo autorizando operaciones adicionales, son 900 toneladas diarias que se disponen provenientes de Cúcuta y 19 municipios más de Norte de Santander, es importante que se contemple la pertinencia de evitar cualquier contingencia”, afirmó el director de Corponor.

Además, José Pablo Ortiz, gerente de la Emab, le confirmó a El Espectador que las comunidades de Lebrija y Girón se opusieron a las construcciones de basureros como alternativa a El Carrasco.

“En ese sentido decidimos que la opción más viable, al no tener ninguna de las otras alternativas, era la del relleno sanitario de El Carrasco. En los últimos años este ha sido reconocido como uno de los mejores operados del país”, informó el subsecretario de Medio Ambiente.

José Pablo Ortiz, gerente de Emab ratificó la decisión de usar El Carrasco. “Ya nos encontramos efectuando las rutas y frecuencias legales mínimas establecidas para la recolección de los residuos sólidos domiciliarios y cumpliendo con los demás componentes del Servicios Publico Domiciliario de Aseo”, agregó.

“La correcta prestación del servicio de aseo estará garantizada porque lo que más nos interesa es asegurar la salud pública, la vida y el derecho a gozar de un ambiente sano de todos los bumangueses”, puntualizó Panqueva.

Continúan los trabajos para encontrar un nuevo lugar al que llevar las basuras de los 16 municipios de Santander que han usado El Carrasco. Esta situación está desde hace más de 10 años cuando las autoridades anticiparon la clausura del relleno sanitario.