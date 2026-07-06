Medellín logró aumentar la tasa de reciclaje, ¿qué se está haciendo?

Más de 3.000 recicladores de oficio recorren a diario los barrios y corregimientos de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

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Medellín recuperó 34.984 toneladas de materiales reciclables entre enero y mayo de 2026, 1.468 toneladas más que en el mismo periodo de 2025. Según la Alcaldía, la cifra representa el 63% de la meta anual, fijada en 55.146 toneladas. La ciudad, además, se propuso aprovechar 211.360 toneladas de residuos durante el periodo 2024-2027.

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Los materiales aprovechados no fueron llevados al relleno sanitario, sino que se utilizaron en procesos productivos como materia prima. Según la Secretaría de Gestión y Control Territorial, “esto contribuye a prolongar la vida útil del relleno sanitario, reducir la extracción de recursos naturales y disminuir el consumo de energía y agua asociados a la fabricación de nuevos productos”.

En Medellín más de 3.000 recicladores prestan este servicio a diario, y las tres organizaciones de recicladores con mayor volumen aprovechado en este periodo fueron la Corporación Nacional Ecoresiduos, con 3.070,65 toneladas; la Asociación para el Fomento del Reciclaje Soy Reciclo, con 2.983,77 toneladas; y la Asociación Recircular, con 2.890,55 toneladas. En conjunto aportaron el 25,6% del total aprovechado en la ciudad.

La subsecretaria de Servicios Públicos, Manuela García, señaló que la calidad de la separación en la fuente es determinante para el proceso, pues “cuando los materiales aprovechables se entregan de manera correcta, es decir, debidamente separados, limpios y secos, se facilita su recuperación y pueden reincorporarse a nuevos procesos productivos”.

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Entre las estrategias asociadas al resultado está “Tú separas, yo reciclo”, que en los primeros cinco meses del año llegó a 7.788 hogares en las comunas Doce de Octubre, Robledo y Guayabal, y en los corregimientos San Cristóbal y San Antonio de Prado. Además, en 2025 se entregaron 4.103 millones de pesos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos destinados a fortalecer la capacidad técnica de las organizaciones de recicladores.

Según el informe Circular Economy and Waste Management Market in Latin America de Frost & Sullivan, Colombia registra la segunda tasa de reciclaje y reutilización de América Latina con 17%. En el ranking la superan solo Argentina con un 22%, y por debajo se encuentran México con 14%, Chile con 10%, Brasil con 8% y Perú con 4%.