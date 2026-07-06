Hombre disparó contra policías en medio de una captura en La Tebaida, Quindío

Imagen de referencia. Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron una pistola traumática. Foto: Pixabay

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Un hombre de 37 años, conocido como alias Monedita, fue capturado por la Policía en el municipio de La Tebaida, Quindío, tras protagonizar una riña en un establecimiento público. En medio de la intervención policial, alias Monedita disparó contra los uniformados y resultó herido en una de sus piernas tras la respuesta policial, finalmente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 5 de julio, cuando la Policía recibió un reporte sobre una riña en un local comercial en la que un individuo habría intentado atacar a varias personas con un arma cortopunzante.

Las patrullas activaron un plan de búsqueda en la zona y durante el recorrido identificaron a un hombre que se movilizaba en bicicleta y coincidía con las características descritas por la comunidad, por lo que intentaron interceptarlo en el barrio La Campiña. El sospechoso intentó huir y, al ser alcanzado, sacó un arma y disparó contra los agentes.

La teniente coronel Nelly Yolima Parada, comandante del Departamento de Policía Quindío, explicó que “ante la amenaza inminente y con el propósito de proteger su vida y la de los ciudadanos presentes, los uniformados hicieron uso de sus armas de dotación” y precisó que el presunto responsable del ataque “resultó lesionado en una de sus extremidades inferiores”. El sospechoso recibió de inmediato primeros auxilios y tras el operativo fue trasladado al Hospital Pío X de La Tebaida donde recibió atención médica por la herida en la pierna.

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Las autoridades informaron que alias “Monedita” tiene cuatro anotaciones judiciales: dos por homicidio, registradas en 2007 y 2016; una por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 2024; y otra por porte ilegal de armas de fuego en lo corrido de 2026.

Los agentes policiales incautaron una pistola traumática y ocho cartuchos calibre 9 milímetros, y el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.