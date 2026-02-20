El fatal accidente en moto en el que murió una mujer de 23 años en Floridablanca

Por el accidente, la movilidad por la zona se dificultó gran parte del día. Foto: Dirección de Tránsito de Floridablanca

En la mañana de este viernes 20 de febrero se dio un fatal accidente sobre la vía que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, frente al estadio Álvaro Gómez Hurtado, en el que una mujer de 23 años murió. En el hecho estuvieron involucrados dos carros y un vehículo de carga.

El accidente se registró sobre las 9:30 a.m. De acuerdo con Vanguardia, sobre la vía había un vehículo parqueado, por lo que su conductor puso conos y señalización sobre la vía mientras hacía las reparaciones, por lo que un vehículo tuvo que frenar intempestivamente.

La moto en la que iba como parrillera la mujer, identificada como Angie Juliana Arboleda Barragán, también frenó, pero el carro que venía detrás no alcanzó a hacerlo a tiempo, por lo que golpeó la motocicleta y huyó del lugar, causando la caída del conductor y la joven.

Los dos cayeron de la moto, pero ella corrió con la mala suerte de hacerlo sobre el costado derecho de la vía por donde justo iba una tractomula, que no alcanza a frenar y la arrolló.

La mujer murió instantáneamente en el lugar. De los primeros en ver su cuerpo fue el conductor de la moto, quien comenzó a gritar en medio del shock que le causó lo ocurrido. Mientras las autoridades acordonaron la zona, habitantes del sector taparon el cuerpo con una cobija.

El levantamiento lo hizo la Unidad de Criminalística de la Dirección de Tránsito de Floridablanca, por lo que hubo una gran congestión a lo largo del día por la zona. Por su parte, las autoridades indicaron que buscan a los conductores de dos vehículos que huyeron del lugar, entre los que está el que golpeó la motocicleta.