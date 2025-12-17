“Se comportan como criminales”: Fico Gutiérrez sobre disturbios en el Atanasio Girardot

Integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y aficionados de Medellín se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero. Foto: EFE - STR

La final de la Copa Betplay que disputó Independiente Medellín y Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, terminó empañada por disturbios que se presentaron cuando el equipo verdolaga se disponía a recibir el premio. Además de enfrentamientos entre los asistentes, se registran afectaciones al mobiliario del estadio.

En videos grabados por asistentes del partido de vuelta, que ganó Nacional 1-0, con lo que logró quedarse con el título, se evidencia que los hinchas del DIM comienzan a lanzar cosas a la gramilla y a invadirla, por lo que no se pudo realizar la entrega de la Copa y tuvo que intervenir la Undmo, antes Esmad.

Además de lanzar cosas sobre la cancha, se registraron enfrentamientos entre seguidores de ambos equipos y afectaciones al mobiliario del estadio, pues algunos asistentes intentaron invadir occidental baja y los camerinos, por lo que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó lo ocurrido.

"No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs. un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia. Tendrán consecuencias", dijo el mandatario.

Adicionalmente, el Metro de Medellín señaló que se registraron enfrentamientos fuera del estadio, por lo que se suspendió la operación de la línea B, en sus cercanías.

🟡 (10:31 p. m.) Por situación de orden público, las estaciones Suramericana, Estadio y Floresta de la línea B del metro 🚈 están temporalmente fuera de servicio. pic.twitter.com/dSd3Jc1dDA — Metro de Medellín 💚 #30AñosALoMetro (@metrodemedellin) December 18, 2025

Por ello, Gutiérrez anunció acciones contra quienes participaron en los desmanes. "Aquí no hay excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. Durante años hemos sido referentes de fútbol en paz en el país y en toda Latinoamérica. Nos hemos sentido orgullosos de poder celebrar el fútbol como lo que es (o debería ser): una fiesta. Qué decepción".

Un hecho similar se registró en la final de la Copa Betplay del año pasado, luego de que Nacional le ganó a América de Cali. La hinchada de este último equipo impidió que los jugadores verdolagas recibieran la copa en el Pascual Guerrero con similares desmanes. Por esto, el América fue sancionado y tuvo que jugar cinco partidos de local sin público.