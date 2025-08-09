¿Funcionan los abonos caseros? Guía de nutrientes naturales para las plantas

Muchos buscan “vitaminas” para que sus plantas crezcan más sanas y fuertes, pero en realidad, las plantas requieren minerales, materia orgánica, microorganismos y un suelo bien aireado. // Pixabay. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Ha escuchado que echarle cáscara de huevo, de banano o residuos de café a sus plantas, les da vitaminas y hace que florezcan mejor? Esta creencia es tan común como imprecisa. Si bien, muchos de estos trucos caseros tienen algún fundamento, la experiencia de quienes cultivan invita a mirar con más profundidad qué necesitan realmente las plantas para estar saludables.

Le puede interesar leer: ¿Dónde ubicar un bonsái en casa y cuáles son sus cuidados? Esto dicen los expertos

“En las plantas no hablamos de vitaminas como tal. Ellas requieren elementos mayores y menores que cumplen funciones específicas dentro de su fisiología”, dice Jhon Alexander Corredor Arguello, viverista y tecnólogo en producción agrícola, con más de 25 años de experiencia en el campo.

Los elementos mayores son:

Nitrógeno (N): estimula el crecimiento, el color verde y la producción de estimula el crecimiento, el color verde y la producción de hojas.

Fósforo (P): favorece el desarrollo de raíces fuertes y sanas.

Potasio (K): clave para la floración y la producción de frutos.

Los elementos menores también son fundamentales, aunque se requieran en menor proporción:

Boro.

Azufre.

Zinc.

Magnesio.

Manganeso.

Hierro.

Cobre.

Todos estos se encuentran en la naturaleza, pero no todos son asimilables por las plantas debido a un fenómeno llamado intercambio catiónico, un proceso mediante el cual ciertos compuestos del suelo se transforman en formas que la planta puede absorber a través de sus raíces.

Descubra leyendo: Lombrices en macetas: aprenda a identificarlas y controlarlas

¿Sirven los abonos caseros?

Aunque las cáscaras de huevo, los residuos de café o los extractos de cáscara de banano contienen nutrientes como calcio, potasio o magnesio, estos no siempre son absorbidos por las plantas de forma inmediata o eficiente.

“Para que una planta pueda consumir el potasio de una cáscara de banano, por ejemplo, habría que procesar al menos 100 cáscaras para obtener apenas el 1% del potasio disponible”, explica Corredor.

Lo mismo sucede con las cáscaras de huevo. Su calcio no está disponible para las plantas si no se transforma primero a través de procesos de descomposición y reacción con el suelo. En la práctica, estos ingredientes funcionan más como acondicionadores del suelo que como nutrientes directos.

Claves del bienestar vegetal

Para Pietro Ilich Gómez Mesa, jardinero y viverista, con más de 11 años de experiencia en Sembramos, la nutrición no es el único factor que garantiza que una planta esté “feliz”. Él propone una mirada más empática y consciente de las plantas como seres vivos, con necesidades específicas según su origen.

“Cada planta es como una persona de otro país. Algunas vienen del Mediterráneo, otras del Amazonas, otras de zonas desérticas. No todas necesitan lo mismo”, explica Gómez.

Por eso, antes de abonar o regar sin medida, lo primero es observar y aprender de la planta:

Factores claves a tener en cuenta según Gómez:

Luminosidad: ¿Cuánta luz recibe la planta? ¿Es directa, filtrada, suave? Temperatura: ¿Está en un lugar cálido o más fresco de lo que requiere? Humedad relativa: ¿El ambiente es seco o húmedo? Viento: ¿Hay corrientes que podrían deshidratarla o romper sus hojas? Tipo de suelo o superficie: ¿Está en tierra, en musgo, sobre piedras o corteza?

Gómez recomienda incluso una práctica poco común, pero poderosa: ir al hábitat natural de la planta (si se puede), observar cómo y dónde vive, y luego replicar esas condiciones en casa. Si no es posible, al menos observar con atención, cerrar los ojos, sentir la luz, la temperatura y la humedad donde está su planta y luego hacer los ajustes necesarios en su ubicación.

Aprenda leyendo: Ortiga: así es como puede beneficiar y proteger sus plantas

Jardinería con empatía

Más allá de fórmulas químicas o recetas caseras, cuidar una planta es también un ejercicio de conexión. Gómez lo resume así:

“La jardinería no debería ser solo algo ornamental. Así como tener un perro no es solo para subir de estrato, tener una planta es una forma de relacionarse con otro ser vivo”, dice Gómez.

Y en ese proceso, dos habilidades son fundamentales:

La observación , para notar cambios, reacciones y necesidades.

La empatía, para entender que cada planta, como cada persona, es única.

Conozca leyendo: ¿La venus atrapamoscas es fácil de cuidar? Lo que debe saber antes de tener una

Sí, existen maneras naturales de enriquecer el suelo y acompañar el crecimiento de sus plantas, pero no siempre funcionan como se imagina. Las “vitaminas naturales” pueden ayudar, pero no reemplazan una nutrición equilibrada ni una comprensión profunda del entorno de cada planta.

🌳☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺🌼