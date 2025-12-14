El relato de familias afectadas en el incendio que arrasó con más de 50 casas en Bucaramanga

El incendio dejó cinco personas heridas con quemaduras de primer y segundo grado; una de ellas se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos con quemaduras en el 70% del cuerpo. Foto: Archivo Particular

El incendio de gran magnitud que se registró en la noche del viernes 12 de diciembre en el asentamiento humano 12 de Octubre, en el sector Las Pilas de Bucaramanga dejó más de 50 viviendas destruidas y 163 personas damnificadas, según el balance preliminar. Personas afectadas relataron los momentos de angustia que vivieron mientras veían que las llamas consumían sus viviendas.

El fuego se propagó con rapidez debido a las ráfagas de viento y por los materiales en los que estaban construidas la mayoría de las viviendas. Padres de familia evacuaron a niños y adultos mayores antes de que se extendiera la conflagración.

Doris Camacho, una de las afectadas, relató los momentos que vivió durante el incendio: “Da pánico. Yo entré en shock, no era capaz de pararme de la impresión, todo el mundo corría llorando, viendo cómo todo se quemaba. Los abuelitos veían perder sus cosas y algunos no querían salir de las casas. Fue terrible, parecía el fin del mundo. No hemos dormido, nos quedamos afuera orando a Dios”.

Las familias recorrieron lo que quedó de sus viviendas con la esperanza de rescatar algún enser y buscando sus animales, muchos muertos atrapados por el fuego.

“Yo saqué a mis hijas y los dos cilindros de gas. Se me quemó todo, no tengo nada. Estaba haciendo la comida cuando vi el fuego, era terrible. En otros casos los cilindros alcanzaron a explotar”, contó Omar Correa a Blu Radio.

Según las primeras hipótesis el incendio pudo ocasionarse por una colilla de cigarrillo que habría quedado encendido dentro de una vivienda y posteriormente la explosión de cilindros de gas de varias viviendas. Sin embargo, las autoridades investigan para determinar con exactitud las causas del incendio.

La conflagración obligó al despliegue total de los organismos de socorro del área metropolitana y las labores de control se extendieron por casi tres horas, cuando ya muchas viviendas habían sido consumidas en su totalidad.

“Anoche fue un susto enorme, fue como un infierno que se nos estalló ahí. Los bambúes sonaban y explotaban con las llamas. Evacuábamos sin saber hasta dónde iba a llegar el fuego. Esto fue una locura, había por lo menos 500 o 600 personas en riesgo”, agregó Alonso Rayón, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector.

Ante la magnitud de la tragedia, el alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, declaró calamidad pública para agilizar la gestión de ayudas y recursos destinados a las familias afectadas. Además, han iniciado campañas de recolección de donaciones para apoyar a los damnificados con alimentos no perecederos, ropa, elementos de aseo y colchonetas.